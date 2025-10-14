Memphis Depay tarihe geçti: Hollanda’nın en golcü ismi oldu

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Hollanda, sahasında Finlandiya'yı ağırladı. Hollanda, üstün bir oyula Finlandiya'yı 4-0'la geçti.

Memphis Depay hem ağları sarstı hem de Hollanda tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Memphis Depay, 2 gol, 1 asistle geceye damgasını vurdu. 54 gole ulaşan tecrübeli futbolcu, ülke tarihinin en golcü ismi olma unvanını elinde bulunduruyor. Ancak rekorlar bununla sınırlı değil. Depay, yaptığı 35 asistle de Hollanda Milli Takımı'nın en çok asist yapan oyuncusu konumunda.