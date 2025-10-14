Icardi transferi düşünmüyor, Galatasaray sezon sonunu bekleyecek

Galatasaray'ın yıldız forveti Mauro Icardi ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Kırmızılı takımla olan kontratının son senesine giren deneyimli golcünün adı son günlerde transfer dedikodularına karışmıştı. Ancak 32 yaşındaki futbolcunun şu an için transferi düşünmediği öğrenildi. Icardi'nin tamamen performansını artırmaya odaklandığı ve Galatasaray'daki durumu netleşmeden hiçbir kulüple masaya oturmayı düşünmediği öğrenildi.

Gelen bilgilere göre Galatasaray yönetiminin de yıldız futbolcuya sezon içinde yeni kontrat önermeyeceği ve sezon sonundaki performansının tatmin edici olması halinde sözleşme görüşmelerine başlamayı planladığı ifade ediliyor.