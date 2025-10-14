SON DAKİKA
Beşiktaş, milli ara sonrası yoğun fikstüre hazırlanıyor

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, milli aranın ardından başlayacak yoğun maç trafiğine odaklandı. Siyah-Beyazlılar sırasıyla Gençlerbirliği, Konyaspor, Kasımpaşa ve Fenerbahçe ile karşılaştıktan sonra Antalyaspor deplasmanına çıkacak.

14 Ekim 2025
Sergen Yalçın ve ekibi, milli aranın ardından başlayacak yoğun maç trafiğine hazırlanıyor. Siyah-Beyazlılar, zorlu fikstürde alacakları sonuçlarla çıkış yakalamayı hedefliyor. Kartal'da teknik ekip, milli ara sonrası oynanacak maçlar için hazırlıklarını sürdürüyor. Siyah-Beyazlılar, aranın ardından sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. Bu karşılaşmanın ardından Konyaspor ve Kasımpaşa ile karşılaştıktan sonra Tüpraş Stadı'nda ezeli rakip Fenerbahçe karşısına çıkılacak. Ardından Beşiktaş, Antalyaspor deplasmanında oynayacak.

