Beşiktaş, milli ara sonrası yoğun fikstüre hazırlanıyor

Sergen Yalçın ve ekibi, milli aranın ardından başlayacak yoğun maç trafiğine hazırlanıyor. Siyah-Beyazlılar, zorlu fikstürde alacakları sonuçlarla çıkış yakalamayı hedefliyor. Kartal'da teknik ekip, milli ara sonrası oynanacak maçlar için hazırlıklarını sürdürüyor. Siyah-Beyazlılar, aranın ardından sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. Bu karşılaşmanın ardından Konyaspor ve Kasımpaşa ile karşılaştıktan sonra Tüpraş Stadı'nda ezeli rakip Fenerbahçe karşısına çıkılacak. Ardından Beşiktaş, Antalyaspor deplasmanında oynayacak.