Altın kanat taktı uçuyor! İşte 26 Aralık canlı altın fiyatları
Altın fiyatları yeni güne yükselişle başladı. Küresel piyasalardaki belirsizlikler, dolar kurundaki hareketlilik ve güvenli liman talebinin artmasıyla birlikte altın yatırımcının odağında yer almaya devam ediyor. Gram altın yukarı yönlü seyrederken çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altınında da yükseliş dikkat çekiyor. Peki 26 Aralık’ta altın ne kadar oldu? İşte piyasaların açılmasıyla birlikte güncellenen canlı altın fiyatlarında son durum.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Altın piyasasında hareketlilik hız kesmeden sürüyor. Haftanın son gününe yükselişle başlayan altın hem iç hem de dış piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle yatırımcının radarına girdi. Özellikle gram altındaki yükseliş dikkat çekerken çeyrek ve Cumhuriyet altını da yukarı yönlü seyrini koruyor. İşte anlık verilerle canlı altın fiyatları...
26 Aralık Cuma günü altın fiyatları ne kadar oldu?
|Ürün
|Alış
|Satış
|ALTIN (TL/GR)
|6.221,61
|6.222,52
|22 Ayar Bilezik
|5.712,21
|5.769,21
|Altın (ONS)
|4.510,49
|4.511,04
|Altın ($/kg)
|144.358,00
|144.379,00
|Altın (Euro/kg)
|170.430,00
|170.455,00
|Cumhuriyet Altını
|40.193,00
|41.011,00
|Yarım Altın
|20.084,00
|20.600,00
|Çeyrek Altın
|10.051,00
|10.303,00
|Reşat Altını
|40.225,47
|41.043,95
|Kulplu Reşat Altını
|40.227,69
|41.046,20
|22 Ayar Altın (TL/Gr)
|5.704,33
|5.971,39
|18 Ayar Altın (TL/Gr)
|4.541,78
|4.542,44
|14 Ayar Altın (TL/Gr)
|3.451,59
|4.599,37
|Kapalıçarşı Ziynet 2.5
|99.865,95
|101.481,23
|Kapalı Çarşı Beşli Altın
|202.228,55
|206.211,85
|Gremse Altın
|99.865,95
|102.168,60
|Ata Altın
|41.194,71
|42.242,19
|Tam Altın
|39.946,38
|40.742,46
|Külçe Altın ($)
|144.900,00
|145.000,00
|Has Altın
|6.190,51
|6.191,41
|Hamit Altın
|40.225,47
|41.043,95
CANLI ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
CANLI DÖVİZ KURU