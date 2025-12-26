Altın kanat taktı uçuyor! İşte 26 Aralık canlı altın fiyatları

Altın piyasasında hareketlilik hız kesmeden sürüyor. Haftanın son gününe yükselişle başlayan altın hem iç hem de dış piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle yatırımcının radarına girdi. Özellikle gram altındaki yükseliş dikkat çekerken çeyrek ve Cumhuriyet altını da yukarı yönlü seyrini koruyor. İşte anlık verilerle canlı altın fiyatları...

(AA) 26 Aralık Cuma günü altın fiyatları ne kadar oldu? Ürün Alış Satış ALTIN (TL/GR) 6.221,61 6.222,52 22 Ayar Bilezik 5.712,21 5.769,21 Altın (ONS) 4.510,49 4.511,04 Altın ($/kg) 144.358,00 144.379,00 Altın (Euro/kg) 170.430,00 170.455,00 Cumhuriyet Altını 40.193,00 41.011,00 Yarım Altın 20.084,00 20.600,00 Çeyrek Altın 10.051,00 10.303,00 Reşat Altını 40.225,47 41.043,95 Kulplu Reşat Altını 40.227,69 41.046,20 22 Ayar Altın (TL/Gr) 5.704,33 5.971,39 18 Ayar Altın (TL/Gr) 4.541,78 4.542,44 14 Ayar Altın (TL/Gr) 3.451,59 4.599,37 Kapalıçarşı Ziynet 2.5 99.865,95 101.481,23 Kapalı Çarşı Beşli Altın 202.228,55 206.211,85 Gremse Altın 99.865,95 102.168,60 Ata Altın 41.194,71 42.242,19 Tam Altın 39.946,38 40.742,46 Külçe Altın ($) 144.900,00 145.000,00 Has Altın 6.190,51 6.191,41 Hamit Altın 40.225,47 41.043,95