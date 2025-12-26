Altın kanat taktı uçuyor! İşte 26 Aralık canlı altın fiyatları

PODCAST CANLI YAYIN

Altın fiyatları yeni güne yükselişle başladı. Küresel piyasalardaki belirsizlikler, dolar kurundaki hareketlilik ve güvenli liman talebinin artmasıyla birlikte altın yatırımcının odağında yer almaya devam ediyor. Gram altın yukarı yönlü seyrederken çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altınında da yükseliş dikkat çekiyor. Peki 26 Aralık’ta altın ne kadar oldu? İşte piyasaların açılmasıyla birlikte güncellenen canlı altın fiyatlarında son durum.

Altın piyasasında hareketlilik hız kesmeden sürüyor. Haftanın son gününe yükselişle başlayan altın hem iç hem de dış piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle yatırımcının radarına girdi. Özellikle gram altındaki yükseliş dikkat çekerken çeyrek ve Cumhuriyet altını da yukarı yönlü seyrini koruyor. İşte anlık verilerle canlı altın fiyatları...

Ürün Alış Satış
ALTIN (TL/GR) 6.221,61 6.222,52
22 Ayar Bilezik 5.712,21 5.769,21
Altın (ONS) 4.510,49 4.511,04
Altın ($/kg) 144.358,00 144.379,00
Altın (Euro/kg) 170.430,00 170.455,00
Cumhuriyet Altını 40.193,00 41.011,00
Yarım Altın 20.084,00 20.600,00
Çeyrek Altın 10.051,00 10.303,00
Reşat Altını 40.225,47 41.043,95
Kulplu Reşat Altını 40.227,69 41.046,20
22 Ayar Altın (TL/Gr) 5.704,33 5.971,39
18 Ayar Altın (TL/Gr) 4.541,78 4.542,44
14 Ayar Altın (TL/Gr) 3.451,59 4.599,37
Kapalıçarşı Ziynet 2.5 99.865,95 101.481,23
Kapalı Çarşı Beşli Altın 202.228,55 206.211,85
Gremse Altın 99.865,95 102.168,60
Ata Altın 41.194,71 42.242,19
Tam Altın 39.946,38 40.742,46
Külçe Altın ($) 144.900,00 145.000,00
Has Altın 6.190,51 6.191,41
Hamit Altın 40.225,47 41.043,95

