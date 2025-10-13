Milli Takım’da Berke Özer krizi

Türkiye Futbol Federasyonu, Lille forması giyen kaleci Berke Özer'in Bulgaristan maçının kadrosuna alınmamasını gerekçe göstererek kafilenin İstanbul'a dönüşünü takiben kendi isteğiyle, teknik ve idari ekibin izni olmaksızın kamptan ayrıldığını duyurdu. Berke de konu ile ilgili, "Maç kadrosunu gördüğümde, karar vericilerin performans veya oyuncuyu kazanmak motivasyonunda olmadığını anladım. Kampın ve takımımızın moralini etkilememek adına maç sırasında veya sonrasında değil, İstanbul'a dönüşte teknik ekibimize düşüncelerimi ilettim. Ardından da teknik ve idari ekibin bilgisi ve izni dahilinde kamptan kendi isteğimle ayrıldım" dedi.