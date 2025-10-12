İspanya yenilgisi sonrası Bulgaristan’a patladık! Arda Güler ve Kenan Yıldız şov yaptı

A Milli Takımımız, Dünya Kupası Elemeleri 3. maçında Bulgaristan'ı deplasmanda 6-1 yendi. 9. dakikada Orkun Kökçü'nün şutu üst direkten dışarı çıktı. 11'de Hakan Çalhanoğlu ile yaptığı verkaç sonrası ceza sahasına giren Arda Güler, klas vuruşuyla tabelayı değiştirdi: 0-1. 2 dakika sonra kalemizde golü gördük. Despadov'un ortasında Zeki'nin ayağı kaydı. Topu önünde bulan Kirilov'un şutunda top Zeki'ye çarparak ağlarla buluştu: 1-1. 49'da yeniden öne geçtik. Kenan Yıldız, rakibini zorladı. Popov ters bir vuruşla topu kendi ağlarına yolladı: 1-2. 51'de Bulgaristan deplasmanında 3. golü bulduk. Arda'nın asistinde Kenan Yıldız klas bir vuruşla skoru 3-1 yaptı. Yıldız oyuncu, 56'da ceza sahasına girdikten sonra uzak köşeye usta işi bir vuruş yaptı: 1-4. 65'te Arda'nın kullandığı köşe vuruşunda Zeki iyi yükselerek kafala topu ağlara gönderdi. Kapanışı 90+3'te İrfan Can Kahveci yaptı.



ARDA GÜLER'DEN RESİTAL

Türkiye'nin gözbebeği Arda Güler, Bulgaristan maçında kalitesini bir kez daha gösterdi. Geceyi 1 gol ve 2 asistle tamamlayan genç yetenek, bu sezonki istatistikleriyle göz dolduruyor. Bu sezon tüm kulvarlarda 4 gol ve 7 asiste ulaştı.



TARİHİ DEĞİŞTİRDİK

Türkiye, Bulgaristan'ı farklı bir skorla mağlup ederken bir ilki de gerçekleştirmiş oldu. Ay-Yıldızlılar tarihinde ilk kez Bulgaristan'ı deplasmanda yendi.



