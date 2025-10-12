PODCAST CANLI YAYIN
İspanya yenilgisi sonrası Bulgaristan'a patladık! Arda Güler ve Kenan Yıldız şov yaptı

11’de Arda ile öne geçtik. 13’te Krilov’un golüyle ilk yarı berabere bitti. İkinci yarıda şov yapan Milli Takım, Popov (kk.), Kenan Yıldız (2), Zeki Çelik ve İrfan Can ile fişi çekti

Giriş Tarihi :12 Ekim 2025
A Milli Takımımız, Dünya Kupası Elemeleri 3. maçında Bulgaristan'ı deplasmanda 6-1 yendi. 9. dakikada Orkun Kökçü'nün şutu üst direkten dışarı çıktı. 11'de Hakan Çalhanoğlu ile yaptığı verkaç sonrası ceza sahasına giren Arda Güler, klas vuruşuyla tabelayı değiştirdi: 0-1. 2 dakika sonra kalemizde golü gördük. Despadov'un ortasında Zeki'nin ayağı kaydı. Topu önünde bulan Kirilov'un şutunda top Zeki'ye çarparak ağlarla buluştu: 1-1. 49'da yeniden öne geçtik. Kenan Yıldız, rakibini zorladı. Popov ters bir vuruşla topu kendi ağlarına yolladı: 1-2. 51'de Bulgaristan deplasmanında 3. golü bulduk. Arda'nın asistinde Kenan Yıldız klas bir vuruşla skoru 3-1 yaptı. Yıldız oyuncu, 56'da ceza sahasına girdikten sonra uzak köşeye usta işi bir vuruş yaptı: 1-4. 65'te Arda'nın kullandığı köşe vuruşunda Zeki iyi yükselerek kafala topu ağlara gönderdi. Kapanışı 90+3'te İrfan Can Kahveci yaptı.

ARDA GÜLER'DEN RESİTAL
Türkiye'nin gözbebeği Arda Güler, Bulgaristan maçında kalitesini bir kez daha gösterdi. Geceyi 1 gol ve 2 asistle tamamlayan genç yetenek, bu sezonki istatistikleriyle göz dolduruyor. Bu sezon tüm kulvarlarda 4 gol ve 7 asiste ulaştı.

TARİHİ DEĞİŞTİRDİK
Türkiye, Bulgaristan'ı farklı bir skorla mağlup ederken bir ilki de gerçekleştirmiş oldu. Ay-Yıldızlılar tarihinde ilk kez Bulgaristan'ı deplasmanda yendi.

