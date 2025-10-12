PODCAST CANLI YAYIN
F.Bahçe'de motivasyon ve disiplin seferberliği | Kondisyon eksikliği problem yaratmış durumda! Tedesco takımın önemli oyuncularıyla görüştü

Tedesco; Asensio, Talisca, Fred, Skiniar, Mert Hakan ve Cenk Tosun ile görüşerek kondisyon eksikliği konusunda uyarılar yaptı. İtalyan teknik adam, oyunculardan bundan sonraki maçlarda herkesten daha fazla çalışarak takımı ayağa kaldırmalarını istedi

Giriş Tarihi :12 Ekim 2025
Fenerbahçe'de Teknik Direktör Tedesco, takımın önemli oyuncularıyla kritik bir toplantı gerçekleştirdi. Tedesco'nun özel olarak görüştüğü isimler Marco Asensio, Anderson Talisca, Fred, Milan Skriniar, Mert Hakan ve Cenk Tosun. 40 yaşındaki teknik adamın, "Çok yetenekli futbolcularsınız... Takımı ayağa kaldırabilecek potansiyele sahipsiniz. Ancak daha fazla çalışmanız lazım. Şu an kondisyon seviyeniz yeterli değil " ifadelerini kullandığı aktarıldı. Tedesco'nun, Mourinho döneminde birçok futbolcunun yeterli seviyede çalışmadığını tespit ettiği ve bu durumu raporladığı da gelen bilgiler arasında. Teknik heyetin kondisyon ve antrenman verilerine dayalı analizler yaptığı, belirlenen eksikler nedeniyle bazı oyuncularla özel görüşmeler gerçekleştirildiği kaydedildi.

DİZGİNLERİ ELİNE ALDI
Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco takımın kritik isimleriyle yaptığı görüşmede kritik uyarılarda bulundu. İtalyan hocanın başta Asensio ve Talisca olmak üzere Fred, Skiniar, Cenk Tosun ve Mert Hakan'a tavsiyelerde bulunduğu dikkat çekti

