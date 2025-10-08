Montella’nın hedefi ikincilik

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella da Riva'da düzenlenen sponsorluk anlaşmasında açıklamalarda bulundu. İtalyan teknik adam, "THY ile uçmaktan mutluluk duyuyorum. Onlarla devam edeceğimiz için çok mutluyum. Biz de sahada elimizden gelen her şeyi yaparak bir dahaki Avrupa Şampiyonası'na devam ederiz. Bu sözleşmenin uzatılması güven veriyor, hırslandırıyor. Daha çok sorumluluk sahibi kılıyor bizi" dedi. Montella, "Çok önemli iki maç oynayacağız. Hedefimiz ikinciliği garantilemek. Sonrasında yapabileceklerimize bakacağız. Dünya Kupası'na gidebilmek için her şeye sahibiz. THY de bizimle beraber. Deplasmandan galibiyetle döndüğümüzde çok yoğun duygularla dönüyoruz. Pilotlarımızın mesajları da bizi her seferinde duygulandırıyor, hosteslerin mutluluğu bizi ayrıca mutlu ediyor. Bu iş birliği ile gurur duyuyoruz" diye konuştu.