Kerem Aktürkoğlu top kaybında zirvede! Topu ayağında tutamıyor...

Kerem Aktürkoğlu, maç başına 17.5 top kaybıyla Trendyol Süper Lig'de en çok top kaybeden hücum oyuncusu konumunda bulunuyor.

Giriş Tarihi :08 Ekim 2025
Kerem Aktürkoğlu, maç başına 17.5 top kaybıyla Trendyol Süper Lig'de en çok top kaybeden hücum oyuncusu konumunda bulunuyor. Onu takip eden Petkovic ise maç başına 17.25 top kaybı ile ikinci sırada yer alırken, üçüncü sırada ise 14.67 top kaybı ile Musaba bulunuyor. Listenin devamında Onuachu, Gueye ve Draguş maç başına 13'er top kaybı ile aynı sırayı paylaşırken, Bilal Toure 11.8, Janderson 11.63, Juan 11.43 ve Muleka 11.4 top kaybı ile sıralanıyor

Milli futbolcu Fenerbahçe'deki top kayıpları ile ligde kötü listenin başında.

