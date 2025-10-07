PODCAST CANLI YAYIN
Bordo-mavililer 8 haftada 17 puan topladı

Ligde en son 2010-2011’de 17 puan alan Trabzon şampiyonluktan sonra en iyi 2. dönemini yaşadı

Bu sezon ilk 8 hafta itibariyle 17 puan toplayan Trabzon, son 15 sezonun içindeki en iyi ikinci dönemini yaşıyor. Şampiyonluk hasretini sonlandırdığı 2021-2022 sezonun ilk 8 haftasında 18 puan toplayan Bordo-Mavililer, şampiyonluk sezonunun ardından en iyi başarıyı bu yıl gösterdi.
En son 2010-2011 sezonunda 17 puan elde eden Karadeniz ekibi, 2021-2022 sezonunun ilk 8 haftasındaki puandan sadece 1 puan daha az topladı. Karadeniz ekibi, 8 hafta sonunda Galatasaray'ın 5 puan gerisinde ikinci sırada yer aldı.
Karadeniz Fırtınası ilk 8 haftada 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

