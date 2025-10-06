SON DAKİKA
Sergen Yalçın derbide kaybedilen 2 puan sonrası patladı

10 kişi G.Saray karşısında üstünlüğünü koruyamayan Beşiktaş’ın hocası Sergen Yalçın “Biz şimdi galip gelmeyeceksek, ne zaman galip geleceğiz?” dedi

Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta, Teknik Direktör Sergen Yalçın maç sonrası soyunma odasında oyuncularına sert uyarılarda bulundu.
10 kişi kalan Galatasaray karşısında kaybedilen 2 puan, tecrübeli teknik adamın canını fazlasıyla sıktı. Edinilen bilgilere göre, Yalçın maç sonrası yaptığı konuşmada "Sürekli geriye yaslandık. Bizim oyunumuz bu olmamalı. 11 kişi Galatasaray'a karşı daha iyiydik. Şimdi galip gelmeyeceksek ne zaman galip geleceğiz!" diye konuştu.

SORUNA ÇÖZÜM ARANIYOR
Yalçın, Galatasaray'ın ikinci yarıda oyuna ortak olmasını takımın geriye yaslanma tutumuna bağlayarak "Ardından da Galatasaray'ı maçın içine soktuk ve golü yedik. Bu maç bize örnek olsun. Bundan sonra sizden böyle bir reaksiyon istemiyorum.
Kendi oyunumuzu oynamalıyız" diyerek oyuncularına net bir mesaj verdi. Beşiktaş'ta sezon başından bu yana zaman zaman gündeme gelen "geriye yaslanma" problemi, bir kez daha puan kaybına neden oldu.
Siyah-Beyazlı camiada, tecrübeli hocanın bu soruna kalıcı bir çözüm bulup bulamayacağı merak konusu olmuş durumda.

Beşiktaş 10 kişi kalan rakibi karşısında geriye çekildi.

