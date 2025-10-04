Dev derbide Okan Buruk ve Sergen Yalçın arasında da büyük rekabet yaşanacak! Saha içinde futbolcular kenarda ise hocalar ter dökecek...

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında bugün Galatasaray ile Beşiktaş'ı karşı karşıya getirecek derbi Okan Buruk ve Sergen Yalçın arasında da adeta taktik savaşlarına sahne olacak. Galatasaray'ın deneyimli çalıştırıcısı Okan Buruk derbi öncesi imha planını belirledi. Buruk'un ön alan presiyle Beşiktaş'a büyük baskı kurması bekleniyor. Başarılı hoca yapılacak presle Beşiktaş'ın savunma zaaflarından faydalanıp skor üretmeyi hedefliyor.



YALÇIN GERİDE BEKLEYECEK

Buruk'un kanat oyuncularına da Beşiktaş'ın bekleri Jurasek ve Gökhan'ın zaaflarını analizlerle gösterdiği ve bu isimlerin savunduğu bölgelerden bulunacak pozisyonlarla sonuca gitmek istediği öğrenildi. Sergen Yalçın ise Galatasaray'ı kendi silahıyla vurmayı hedefliyor. Deneyimli çalıştırıcının Liverpool maçında Galatasaray'ın yaptığı gibi topu rakibe bırakıp geride bekleyecek. Yalçın, geçiş oyunlarıyla Cimbom'u hazırlıksız yakalayıp sonuca gitmeye çalışacak. Zorlu maçtan hangi hocanın zaferle ayrılacağı merak konusu.



ICARDI REKOR PEŞİNDE

Cimbom'un yıldızı Icardi'nin Beşiktaş'a karşı gösterdiği performans dikkat çekici. Arjantinli santrfor, Beşiktaş'a karşı çıktığı 5 lig maçında 5 gol attı. Tangocu, bugün de gol atarsa, Sarı-Kırmızılı formayla Beşiktaş'a en fazla gol atan yabancı futbolcu olacak.



SADECE BEŞİKTAŞ YENEBİLDİ

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray ligdeki tek yenilgisini Beşiktaş'a karşı almıştı. Siyah-Beyazlılar evinde oynadığı maçta 10 kişi kalan ezeli rakibini Rafa Silva ve Gedson Fernandes'in golleriyle 2-1 mağlup edip Cimbom'a ligdeki ilk ve tek yenilgisini tattırmıştı.



Okan Buruk başında Beşiktaş'a karşı çıktığı 6 maçın 4 ünü kazandı. Cimbom bu süreçte 9 kez gol sevinci yaşadı.



Beşiktaş'ın başında Galatasaray'a 4 kez rakip olan Sergen Yalçın 2 kez kazanırken 1'er beraberlik ve yenilgi yaşadı.