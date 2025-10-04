PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Dev derbide Okan Buruk ve Sergen Yalçın arasında da büyük rekabet yaşanacak! Saha içinde futbolcular kenarda ise hocalar ter dökecek...

Hafta boyunca takımına Beşiktaş’ı ezberleten Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ön alan presiyle baskı kurup Beşiktaş’ın savunmadaki zaaflarından yararlanmaya çalışacak. Beşiktaş'ın hocası Sergen Yalçın ise Cimbom'un Liverpool'a yaptığı gibi geride bekleyecek... Derbide geçiş oyunu oynayıp G.Saray'ı kendi silahıyla vurmaya çalışacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :04 Ekim 2025
Dev derbide Okan Buruk ve Sergen Yalçın arasında da büyük rekabet yaşanacak! Saha içinde futbolcular kenarda ise hocalar ter dökecek...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında bugün Galatasaray ile Beşiktaş'ı karşı karşıya getirecek derbi Okan Buruk ve Sergen Yalçın arasında da adeta taktik savaşlarına sahne olacak. Galatasaray'ın deneyimli çalıştırıcısı Okan Buruk derbi öncesi imha planını belirledi. Buruk'un ön alan presiyle Beşiktaş'a büyük baskı kurması bekleniyor. Başarılı hoca yapılacak presle Beşiktaş'ın savunma zaaflarından faydalanıp skor üretmeyi hedefliyor.

YALÇIN GERİDE BEKLEYECEK
Buruk'un kanat oyuncularına da Beşiktaş'ın bekleri Jurasek ve Gökhan'ın zaaflarını analizlerle gösterdiği ve bu isimlerin savunduğu bölgelerden bulunacak pozisyonlarla sonuca gitmek istediği öğrenildi. Sergen Yalçın ise Galatasaray'ı kendi silahıyla vurmayı hedefliyor. Deneyimli çalıştırıcının Liverpool maçında Galatasaray'ın yaptığı gibi topu rakibe bırakıp geride bekleyecek. Yalçın, geçiş oyunlarıyla Cimbom'u hazırlıksız yakalayıp sonuca gitmeye çalışacak. Zorlu maçtan hangi hocanın zaferle ayrılacağı merak konusu.

ICARDI REKOR PEŞİNDE
Cimbom'un yıldızı Icardi'nin Beşiktaş'a karşı gösterdiği performans dikkat çekici. Arjantinli santrfor, Beşiktaş'a karşı çıktığı 5 lig maçında 5 gol attı. Tangocu, bugün de gol atarsa, Sarı-Kırmızılı formayla Beşiktaş'a en fazla gol atan yabancı futbolcu olacak.

SADECE BEŞİKTAŞ YENEBİLDİ
Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray ligdeki tek yenilgisini Beşiktaş'a karşı almıştı. Siyah-Beyazlılar evinde oynadığı maçta 10 kişi kalan ezeli rakibini Rafa Silva ve Gedson Fernandes'in golleriyle 2-1 mağlup edip Cimbom'a ligdeki ilk ve tek yenilgisini tattırmıştı.

Okan Buruk başında Beşiktaş'a karşı çıktığı 6 maçın 4 ünü kazandı. Cimbom bu süreçte 9 kez gol sevinci yaşadı.

Beşiktaş'ın başında Galatasaray'a 4 kez rakip olan Sergen Yalçın 2 kez kazanırken 1'er beraberlik ve yenilgi yaşadı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan’dan Gazze mesajı: Hamas’ın yanıtı kalıcı barışın sağlanması noktasında önemli bir adım | İsrail’e uyarı
CANLI ANLATIM | Hamas’tan Gazze yanıtı: Müzakerelere hazırız | Trump’tan Türkiye’ye teşekkür İsrail’e uyarı: Bombalamayı derhal durdurun
Aynadaki Yabancı
Eylül enflasyonu belli oldu! Ocak zammı yüzde 13.64’e ulaştı! İşte milyonlara gelecek enflasyon zammı...
Son dakika haberi! Başkan Erdoğan ABD Başkanı Trump ile görüştü! Gazze masada
Son dakika! İsrail’in esir aldığı Türk aktivistler ne zaman getirilecek? Dışişleri Bakanlığı açıkladı
İtalyan teknik adam Fenerbahçe’de bir felsefe ortaya koydu! Seninle aramda kocaman bir fark var...
Türk aktivist Atiş, İsrail’in gemide silah taşınıyor yalanını A Haber ekranlarında çürüttü
MİT operasyonları Mossad’ın kripto finansman yöntemini ortaya çıkardı
Fırtına ilklerle galip! Trabzonspor - Kayserispor: 4-0 | MAÇ SONUCU
Yolsuzluktan tutuklu Manavgat Belediye Başkanı Kara CHP’den istifa etti
Siyonazi sevici Robbie Williams’ın İsrail övgüsünün ardından Türkiye’de vereceği konser büyük tepki topladı: Sosyal medyada iptal çağrısı
CANLI ANLATIM | Yeni Sumud Özgürlük Filosu Gazze yolunda! Alıkonulan aktivistler nerede tutuluyor?
MİT’ten İsrail casusuna operasyon: MOSSAD’a çalışan dedektif Serkan Çiçek ve bağlantılı olduğu avukat yakalandı
Derbi ateşten gömlek! Galatasaray ve Beşiktaş’ın ilk 11’leri netleşti
CANLI ANLATIM | İsrail’den Sumud’un son teknesi Marinette’ye baskın!
SON DAKİKA! CHP kayyum davasının ilk duruşması görüldü: Gürsel Tekin göreve devam edecek
İstanbul’da fahiş kiraya dur diyecek proje! Başkan Erdoğan açıklamıştı detaylar belli oldu
Kuruluş Orhan’ın Malhun Hatun’u Bennu Yıldırımlar: Bütün kadınların örnek alacağı bir karakter
Turgay Ciner’in şirketlerinde kara para izi: Ciner Glass’ta tuhaf işler... Hepsi tesadüf mü?