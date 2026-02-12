Gülşah Rojin Demir ikinci kez ifade verdi: "Ekrem İmamoğlu'na yurt dışından para geliyordu" iddiası! Kim bu yatırımcı?

İMAMOĞLU'NUN A TAKIMI UYUŞTURUCU PARTİLERİNDE Soruşturma dosyasına göre, Medya A.Ş. Başkanı Murat Ongun, iş insanı Hüseyin Köksal ve firari Emrah Bağdatlı 'nın söz konusu dairede ihale ve para trafiğine ilişkin toplantılar düzenlediği, aynı adreste uyuşturucu ve fuhuş organizasyonları yapıldığı tespit edildi.

Söz konusu yapıya yönelik operasyonda aralarında Hüseyin Köksal'a ve ekibe kadın temin ettiği belirlenen ve"Mama Gönül" kod adıyla anılan Gülşah Rojin Demir'in de bulunduğu 10 şüpheli tutuklandı.

Soruşturma kapsamında daha önce savcılığa ifade veren Gülşah Rojin Demir, geçtiğimiz günlerde ikinci kez ifade verdi.

Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre Hüseyin Köksal'la 2019'dan 2024'e kadar ilişki yaşadıklarını aktaran Demir,"Benimle imam nikahı kıymak istediği için ben de kabul etmediğim için ayrıldım. Bana almış olduğu gelinlik evde duruyor. En son ayrılmak istediğimde kendisi ruhsatlı silahı ile beni kovaladı, bu son görüşmemizdi"dedi.