Gülşah Rojin Demir ikinci kez ifade verdi: "Ekrem İmamoğlu'na yurt dışından para geliyordu" iddiası! Kim bu yatırımcı?
İBB'ye yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında tutuklu şüpheli Gülşah Rojin Demir ikinci kez ifade verdi. "Mama Gönül" lakaplı Demir, Ekrem İmamoğlu’nun finans işlerinin bir yatırım şirketi üzerinden yürütüldüğünü, borsada al-sat işlemleri yapıldığını ve zaman zaman yurt dışından gelen paraların bu şekilde değerlendirildiğini öne sürdü.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında, Ekrem İmamoğlu'nun yakın çalışma ekibinde yer alan isimlerle bağlantılı olduğu belirlenen Raffles Otel'deki 2604 numaralı VIP daire mercek altına alındı.
İMAMOĞLU'NUN A TAKIMI UYUŞTURUCU PARTİLERİNDE
Soruşturma dosyasına göre, Medya A.Ş. Başkanı Murat Ongun, iş insanı Hüseyin Köksal ve firari Emrah Bağdatlı'nın söz konusu dairede ihale ve para trafiğine ilişkin toplantılar düzenlediği, aynı adreste uyuşturucu ve fuhuş organizasyonları yapıldığı tespit edildi.
Söz konusu yapıya yönelik operasyonda aralarında Hüseyin Köksal'a ve ekibe kadın temin ettiği belirlenen ve"Mama Gönül" kod adıyla anılan Gülşah Rojin Demir'in de bulunduğu 10 şüpheli tutuklandı.
Soruşturma kapsamında daha önce savcılığa ifade veren Gülşah Rojin Demir, geçtiğimiz günlerde ikinci kez ifade verdi.
Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre Hüseyin Köksal'la 2019'dan 2024'e kadar ilişki yaşadıklarını aktaran Demir,"Benimle imam nikahı kıymak istediği için ben de kabul etmediğim için ayrıldım. Bana almış olduğu gelinlik evde duruyor. En son ayrılmak istediğimde kendisi ruhsatlı silahı ile beni kovaladı, bu son görüşmemizdi"dedi.
BAĞDATLI UYUŞTURUCU BAĞIMLISIYDI
Ongun'un kasası firari Emrah Bağdatlı'nın uyuşturucu madde kullandığını duyduğunu aktaran Demir,"Avukat Melisa Gadiş ile Emrah Bağdatlı'nın ilişkisi vardı. melisa bir sohbetimizde Bağdatlı'nın sol eliyle uyuşturucu madde kullandığını, müptezel kokainman olduğunu söylemişti" dedi. Demir, Köksal ile buluşmalarının boğazdaki lüks bir otelde olduğunu da sözlerine ekledi.
İMAMOĞLU'NUN PARASINI BORSADA DEĞERLENDİRİYORDU
Demir, bir yatırım şirketinin sorumlusuyla tanışması sayesinde, söz konusu yatırım şirketinden Ekrem İmamoğlu'nun sık sık borsada işlem yaptığını duyduğunu aktardı. Demir, bu yatırım şirketi sorumlusunun kendisine 'İmamoğlu'nun finans ve borsa işlerine baktığını, borsada kağıt alıp sattığını, tahtacılık denen hareketlerde bulunduğunu, bu şekilde İmamoğlu'nun parasını değerlendirdiğini' söylediğini aktardı.
EKREM İMAMOĞLU'NA YURT DIŞINDAN DA PARA GELİYORDU
Aynı kişinin yine kendisine,"İmamoğlu'na bazen yurt dışından da para geldiğini, gelen paraları da borsada bu şekilde al-sat yaparak değerlendirdiğini bana söyledi. Maslak'taki evine gittiğimde evin her yerinde bilgisayar vardı"ifadelerini kullandı.
Savcılık, Demir'in ifadesinde bahsettiği söz konusu yatırım şirketi sorumlusunu mercek altına aldı.