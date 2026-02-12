"İndirim" dediler bindirim yaptılar! CHP'li İBB'den toplu ulaşıma yüzde 20 zam | En düşük akbil ne kadar oldu?
CHP'li İBB'nin elinde iflasın eşiğine gelen toplum taşıma ve yürütülemeyen ulaşım sistemleri İstanbulluyu bezdirdi. Gün aşırı kaza ve arızalarla kelle koltukta seyahat eden İstanbulluların sırtına bir de zam bindirildi. Buna göre; Otobüs, metro, metrobüs, minibüs ve vapur gibi toplu ulaşım araçları ile taksi ve okul servislerine yüzde 20 zam yapıldı. "Ulaşımı ucuzlatacağız" vaadi fos çıkarken, zam teklifi oy çokluğuyla İBB Meclisi'nde kabul edildi.
- İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, kent genelindeki toplu taşıma araçları, taksi ve okul servislerine yüzde 20 oranında zam yapılmasını oy çokluğuyla kabul etti.
- TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen Marmaray ve banliyö hatlarında ise mevcut yolcu ücretlerine yüzde 25,49 oranında artış yapıldı.
- Yeni tarife düzenlemesiyle elektronik tam bilet ücreti 42 liraya, aylık Mavi Kart abonman ücreti ise 3 bin 298 liraya yükseltildi.
- Öğrenci bileti 20,50 TL olarak belirlenirken, Marmaray hattındaki en uzun mesafe ücreti 75 TL'ye çıkarıldı.
- Kabul edilen zamlı tarifenin 16 Şubat 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmesi planlanıyor.
İstanbul'da toplu ulaşım sistemi, kaza, arıza ve aksayan seferlerle iflasın eşiğine gelirken CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yürütemediği sistemi zamla ayakta tutmaya çalışıyor.
CHP yönetiminin"ulaşımı ucuzlatacağız" vaadi yalan çıktı.
"BİNDİRİM" TEKLİFİ
İBB komisyonlarınca hazırlanan teklifte, kentteki otobüs, metro, metrobüs, minibüs ve vapur gibi toplu ulaşım araçları ile taksi ve okul servislerine yüzde 20 zam yapılması istendi.
Tarife Komisyonu ile Ulaşım ve Trafik Komisyonu, İBB Meclisi toplantısında komisyonlara sevk edilen kentteki toplu ulaşım araçları ile taksi ve okul servislerine zam öngören tekliflerle ilgili çalışmalarını tamamladı.
Komisyonlar tarafından hazırlanan ve bugünkü İBB Meclisi toplantısındaki gündemde yer alan teklifte, kentteki otobüs, metro, metrobüs, minibüs ve vapur gibi toplu ulaşım araçları ile taksi ve okul servislerine yüzde 20 zam yapılması talep edildi.
CHP'Lİ İBB'DEN YÜZDE 20 ZAM KABUL EDİLDİ
İBB Meclisi'nde İstanbul'da toplu taşımaya yüzde 20 zam oy çokluğu ile kabul edildi. Marmaray ve banliyö hatlarında ise mevcut yolcu ücretlerine yüzde 25,49 oranında zam yapıldı.
İŞTE YENİ TARİFELER
Bu kapsamda, elektronik tam bilet 35 liradan yüzde 20 zamla 42 liraya, "Mavi Kart" aylık abonman ücreti ise 2 bin 748 liradan 3 bin 298 liraya çıkarıldı.
Çift bilet uygulanan toplu ulaşım araçlarında ise tek basım 84 TL'ye çıktı. Öğrenci bileti 20,50 TL olarak belirlenirken, ilk aktarma ücreti 31,27 TL olarak uygulanacak. Tek geçişlik bilet 60 TL, 10 geçişlik bilet 480 TL, 12 geçişlik bilet ise 580 TL'den satılacak.
"MARMARAY'DA UZUN MESAFE 75 TL"
TCDD Taşımacılık AŞ'nin işlettiği Gebze-Halkalı Marmaray, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı ve Sirkeci-Kazlıçeşme Banliyö hatlarında yolcu taşıma hizmetlerine ilişkin tarife değişikliği ile yeniden değerleme oranında yüzde 25,49 artış oldu. Marmaray'daki en uzun mesafe ücreti 75 TL'ye çıkarıldı.
Marmaray'da tam ücret 1–7 istasyonda 34 TL'den başlayacak, 36–43 istasyonda 74,70 TL'ye kadar çıkacak. Gayrettepe–İstanbul Havalimanı–Halkalı metro hattında ise 1–3 istasyonda 34 TL, 7–8 istasyonda 43,54 TL, 15–16 istasyonda 66,54 TL uygulanacak.
ZAMLI TARİFE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Zamlı tarifelerin 16 Şubat 2026 itibarıyla yürürlüğe girmesi planlanıyor.