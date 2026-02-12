"İndirim" dediler bindirim yaptılar! CHP'li İBB'den toplu ulaşıma yüzde 20 zam | En düşük akbil ne kadar oldu?

TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen Marmaray ve banliyö hatlarında ise mevcut yolcu ücretlerine yüzde 25,49 oranında artış yapıldı.

"BİNDİRİM" TEKLİFİ



İBB komisyonlarınca hazırlanan teklifte, kentteki otobüs, metro, metrobüs, minibüs ve vapur gibi toplu ulaşım araçları ile taksi ve okul servislerine yüzde 20 zam yapılması istendi.



Tarife Komisyonu ile Ulaşım ve Trafik Komisyonu, İBB Meclisi toplantısında komisyonlara sevk edilen kentteki toplu ulaşım araçları ile taksi ve okul servislerine zam öngören tekliflerle ilgili çalışmalarını tamamladı.

