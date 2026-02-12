Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic Ankara'da: Başkan Erdoğan resmi törenle karşıladı
Başkan Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geldi. İkili ve heyetler arası görüşme sonrası Erdoğan ve Vucic, anlaşmaların imza törenine katılacak, ortak basın toplantısı düzenleyecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir araya geldi. Erdoğan, Vucic'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin giriş kapısında karşıladı.
Merdivenlerde Türk ve Sırp bayrakları önünde fotoğraf çektiren Erdoğan ve Vucic, daha sonra görüşmeye geçti.Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic Ankara’da
İkili ve heyetler arası görüşme sonrası Erdoğan ve Vucic, anlaşmaların imza törenine katılacak, ortak basın toplantısı düzenleyecek.
Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de katıldı.