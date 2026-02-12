Başkan Erdoğan'dan Meclis'i karıştıran CHP'ye tepki: Terör estirmeye mi geldiniz! "Uluslararası siyasette Türkiye rüzgarı esiyor"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Uluslararası siyasette Türkiye rüzgarı estiğini belirten Başkan Erdoğan, "Türkiye gündem belirleyen ülke olarak adından söz ettiriyor. Şanlı tarihimize yakışır şekilde uluslararası alanda güçlü bir varlık gösteriyoruz. Henüz yeni başladık, gelecekte çok daha iyi yerlerde olacağız." ifadelerini kullandı. Meclis'i karıştıran CHP'ye de tepki gösteren Erdoğan, "Siz Gazi Meclis'e milletin hakkını mı savunmaya geldiniz yoksa terör estirmeye mi?" dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
Hepinizi en kalbi duygularımla hasretle muhabbetle selamlıyorum. AK Parti teşkilatının fedakar mensuplarına tebriklerimi iletiyorum. AK Parti'nin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nın ülkemize, demokrasimize hayırlar getirmesini diliyorum.
"BUGÜN SİYASETİN MERKEZİ CUMHUR İTTİFAKI'DIR"
AK Parti olarak kadromuzu güçlendirmeye devam ediyoruz. Muhalefetin şiddet hakaret dozu giderek artan propagandasına rağmen partimiz Cumhur İttifakımız çekim merkezi olmayı sürdürüyor. AK Parti bugün Türkiye'nin hem en büyük siyasi partisi ve en kurumsal siyasi hareketidir. Bugün siyasetin merkezi Cumhur İttifakı'dır. AK Parti güçlü, Cumhur İttifakı ayaktaysa Türkiye'nin aydınlık yarınları teminat altındadır.
Bölgemizdeki ve dünyadaki gelişmeleri takip ediyoruz. Mevcut düzen yerinden sarsılıyor. Türkiye'nin en büyük şansı AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır. Son 10 yıldaki hadiseleri şöyle bir gözden geçirin. Nelerle mücadele ettiğimizi şöyle bir hatırlayın. Nice krizi bizi başarıyla yönettik.
Türkiye gündem belirleyen ülke olarak adından söz ettiriyor. Şanlı tarihimize yakışır şekilde uluslararası alanda güçlü bir varlık gösteriyoruz. Henüz yeni başladık, gelecekte çok daha iyi yerlerde olacağız.
AK Parti olarak biz kadro hareketiyiz, dava hareketiyiz. Kutlu bir mücadelenin neferleriyiz. Hiçbir görev diğerinden önemli veya önemsiz değildir. Mesele milletin bize emaneti olan makamların hakkını verebilmektir. Mesele tevazuyu elden bırakmadan niyeti ve istikameti bozmadan son ana kadar millete hizmetkar olabilmektir. Bizim siyaset geleneğimizde hiçbir mazeret başarının yerini tutmaz.
TEŞKİLATA RAMAZAN TALİMATI
Gelecek hafta bugün Ramazan-ı Şerifle müşerref olacağız, hazır mısınız? Tüm vatandaşlarımızın Ramazanı Şerifini tebrik ediyorum. Yardımlaşmanın, paylaşmanın ayı olan mübarek Ramazanı bu sene de dolu dolu geçirmek niyetindeyiz. Oldukça kapsamlı bir plan hazırladık. İftira 5 kala ve sahura 5 kala çalışmalarımızı bu yıl da devam ettiriyoruz. Deprem bölgesindeki kardeşlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızla iftar ve sahur sofralarında buluşacağız. Ramazanı Şerifte tenceresi kaynamayan tek bir ev varsa bunların vebali bizlerin üzerindedir, önce bunu bileceğiz.
6 Şubat depremlerinin izlerini 3 yıl gibi kısa sürede büyük ölçüde silmeyi başardık. 455. afet konutunun anahtarlarını gönül huzuruyla teslim ettik. Dün ödeme planıyla ilgili müjdeleri vatandaşlarımızla paylaştık.
Ne hizmet ediyorlar ne de bizim hizmet etmemizi istiyorlar.
MECLİS'İ KARIŞTIRAN CHP'YE TEPKİ
CHP'nin faşizan ve kibirli siyasetine bir kez daha tanık olduk. Yeni bakanlarımızın yeminini engellemek için her türlü zorbalığı yaptılar. Engelleyemezsiniz. Ne eliniz ne gücünüz yetmez Özgür. Anayasal bir hak, yeminler yapıldı mı, yapıldı, iş bitti mi, bitti. Ne oldu? Rahat dursaydınız da bu yeminler yapılsaydı olmaz mıydı? Bunlar o faşist anlayıştan vazgeçemezler. Siz Gazi Meclis'e milletin hakkını mı savunmaya geldiniz yoksa terör estirmeye mi? Çirkin ve çirkef siyasetlerini Genel Kurul'a taşıyarak nasıl bir zihne sahip olduklarını gösterdiler.
TBMM sizin keyfinize göre sizin kavga çıkaracağınız yer midir? Kavgayı yüce Meclis'e taşımaktan hiç mi utanmıyorsunuz. Daha ne kadar küçük düşeceksiniz. Aziz milletimizi renciden eden dünkü saldırılarını telin ediyor ve reddediyorum.Başkan Erdoğan'dan Meclis'i karıştıran CHP'lilere sert sözler