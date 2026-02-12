Başkan Erdoğan'dan Meclis'i karıştıran CHP'ye tepki: Terör estirmeye mi geldiniz! "Uluslararası siyasette Türkiye rüzgarı esiyor"

Türkiye'nin uluslararası alanda güçlü bir varlık gösterdiği ve gündem belirleyen ülke konumunda olduğu vurgulandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda partisinin Türkiye'nin en büyük siyasi partisi olduğunu ve Cumhur İttifakı'nın siyasetin merkezi olduğunu belirtti.

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı (Fotoğraflar Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır)

"BUGÜN SİYASETİN MERKEZİ CUMHUR İTTİFAKI'DIR"

AK Parti olarak kadromuzu güçlendirmeye devam ediyoruz. Muhalefetin şiddet hakaret dozu giderek artan propagandasına rağmen partimiz Cumhur İttifakımız çekim merkezi olmayı sürdürüyor. AK Parti bugün Türkiye'nin hem en büyük siyasi partisi ve en kurumsal siyasi hareketidir. Bugün siyasetin merkezi Cumhur İttifakı'dır. AK Parti güçlü, Cumhur İttifakı ayaktaysa Türkiye'nin aydınlık yarınları teminat altındadır.

Bölgemizdeki ve dünyadaki gelişmeleri takip ediyoruz. Mevcut düzen yerinden sarsılıyor. Türkiye'nin en büyük şansı AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır. Son 10 yıldaki hadiseleri şöyle bir gözden geçirin. Nelerle mücadele ettiğimizi şöyle bir hatırlayın. Nice krizi bizi başarıyla yönettik.