PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Cimbom da Buruk da rakamlarda üstün

Galatasaray, Rams Park’ta Beşiktaş’a karşı ligde 15 maçta 11 galibiyet aldı. Okan Buruk da teknik direktör olarak Beşiktaş’a karşı 6 maçta 4 galibiyetle üstünlük sağladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :04 Ekim 2025
Cimbom da Buruk da rakamlarda üstün

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Galatasaray ve teknik direktörü Okan Buruk'un Beşiktaş'a karşı yakaladığı üstünlük dikkat çekiyor. Sarı- Kırmızılı takım Rams Park'ın açıldığı tarih olan 15 Ocak 2011'den beri Beşiktaş ile ligde 15 kez karşılaştı. Cimbom ezeli rakibini konuk ettiği maçların 11'inden galip ayrılırken, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Aslan'ın başarılı teknik direktörü Okan Buruk da Beşiktaş'a karşı üstünlük sağlamış durumda. Deneyimli teknik adam Galatasaray'ın başında 6 kez Beşiktaş'a rakip oldu. 4 kez kazanan Buruk, 2 maçta ise Beşiktaş'ın galibiyetine engel olamadı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan’dan Gazze mesajı: Hamas’ın yanıtı kalıcı barışın sağlanması noktasında önemli bir adım | İsrail’e uyarı
CANLI ANLATIM | Hamas’tan Gazze yanıtı: Müzakerelere hazırız | Trump’tan Türkiye’ye teşekkür İsrail’e uyarı: Bombalamayı derhal durdurun
Aynadaki Yabancı
Eylül enflasyonu belli oldu! Ocak zammı yüzde 13.64’e ulaştı! İşte milyonlara gelecek enflasyon zammı...
Son dakika haberi! Başkan Erdoğan ABD Başkanı Trump ile görüştü! Gazze masada
Son dakika! İsrail’in esir aldığı Türk aktivistler ne zaman getirilecek? Dışişleri Bakanlığı açıkladı
İtalyan teknik adam Fenerbahçe’de bir felsefe ortaya koydu! Seninle aramda kocaman bir fark var...
Türk aktivist Atiş, İsrail’in gemide silah taşınıyor yalanını A Haber ekranlarında çürüttü
MİT operasyonları Mossad’ın kripto finansman yöntemini ortaya çıkardı
Fırtına ilklerle galip! Trabzonspor - Kayserispor: 4-0 | MAÇ SONUCU
Yolsuzluktan tutuklu Manavgat Belediye Başkanı Kara CHP’den istifa etti
Siyonazi sevici Robbie Williams’ın İsrail övgüsünün ardından Türkiye’de vereceği konser büyük tepki topladı: Sosyal medyada iptal çağrısı
CANLI ANLATIM | Yeni Sumud Özgürlük Filosu Gazze yolunda! Alıkonulan aktivistler nerede tutuluyor?
MİT’ten İsrail casusuna operasyon: MOSSAD’a çalışan dedektif Serkan Çiçek ve bağlantılı olduğu avukat yakalandı
Derbi ateşten gömlek! Galatasaray ve Beşiktaş’ın ilk 11’leri netleşti
CANLI ANLATIM | İsrail’den Sumud’un son teknesi Marinette’ye baskın!
SON DAKİKA! CHP kayyum davasının ilk duruşması görüldü: Gürsel Tekin göreve devam edecek
İstanbul’da fahiş kiraya dur diyecek proje! Başkan Erdoğan açıklamıştı detaylar belli oldu
Kuruluş Orhan’ın Malhun Hatun’u Bennu Yıldırımlar: Bütün kadınların örnek alacağı bir karakter
Turgay Ciner’in şirketlerinde kara para izi: Ciner Glass’ta tuhaf işler... Hepsi tesadüf mü?
Sizin İçin Seçtiklerimiz
İstanbul’da aşk rüzgarı: Mauro Icardi ve China Suarez’den romantik paylaşım İstanbul’da aşk rüzgarı: Mauro Icardi ve China Suarez’den romantik paylaşım Ayşe Barım için yeniden tutuklama kararı: Polisler hastaneye gitti! Ayşe Barım için yeniden tutuklama kararı: Polisler hastaneye gitti! Güllü’nün şüpheli ölümüyle ilgili çocukları ifade verdi! Aile avukatı açıkladı: Suç duyurusunda bulunacağız Güllü'nün şüpheli ölümüyle ilgili çocukları ifade verdi! Aile avukatı açıkladı: Suç duyurusunda bulunacağız Son dakika! A Milli Takım aday kadrosu açıklandı! Montella Bulgaristan ve Gürcistan maçları için kararını verdi Son dakika! A Milli Takım aday kadrosu açıklandı! Montella Bulgaristan ve Gürcistan maçları için kararını verdi Fenerbahçe taraftarından Filistin’e destek Kudüs’e selam: Bu coğrafyanın yegane sahibi sensin Fenerbahçe taraftarından Filistin'e destek Kudüs'e selam: "Bu coğrafyanın yegane sahibi sensin" Son dakika! İsrail’in esir aldığı Türk aktivistler ne zaman getirilecek? Dışişleri Bakanlığı açıkladı Son dakika! İsrail'in esir aldığı Türk aktivistler ne zaman getirilecek? Dışişleri Bakanlığı açıkladı