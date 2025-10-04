Cimbom da Buruk da rakamlarda üstün

Galatasaray ve teknik direktörü Okan Buruk'un Beşiktaş'a karşı yakaladığı üstünlük dikkat çekiyor. Sarı- Kırmızılı takım Rams Park'ın açıldığı tarih olan 15 Ocak 2011'den beri Beşiktaş ile ligde 15 kez karşılaştı. Cimbom ezeli rakibini konuk ettiği maçların 11'inden galip ayrılırken, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Aslan'ın başarılı teknik direktörü Okan Buruk da Beşiktaş'a karşı üstünlük sağlamış durumda. Deneyimli teknik adam Galatasaray'ın başında 6 kez Beşiktaş'a rakip oldu. 4 kez kazanan Buruk, 2 maçta ise Beşiktaş'ın galibiyetine engel olamadı.