SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Henry Cimbom'u öve öve bitiremedi!

Efsane futbolcu Thierry Henry, “Galatasaray iyi günündeyse ve evinde oynuyorsa Avrupa’daki her takımı yener” ifadelerini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :02 Ekim 2025
Henry Cimbom’u öve öve bitiremedi!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Liverpool'u 1-0 yenen G.Saray, gösterdiği performansla Avrupa'da gündem olmaya devam ediyor. Eski futbolcu Thierry Henry de G.Saray'ın performansını öve öve bitiremedi. Henry, kritik mücadeleyi mücadeleyi İngiltere'deki yayıncı CBS Sports'ta değerlendirdi.

Efsane futbolcu, "G.Saray'ın Avrupa'da her takıma karşı iyi oynama ve kazanma şansı var. Daha fazlasını başarabilirler mi, bilmiyorum ama G.Saray iyi günündeyse ve evinde oynuyorsa Avrupa'daki her takımı yener" dedi. Liverpool efsanelerinden Jamie Carragher ise, "Osimhen, Liverpool'a tüm gece sorun çıkardı. Adam hep kaleye doğru gidiyor. Büyük bir özgüveni var. Ama yani, kim Konate'ye sorun yaşatmıyor ki!" ifadelerini kullandı


Thierry Henry ve Jamie Carragher, Galatasaray'dan övgüyle bahsetti

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Küresel Sumud Filosu Gazze yolunda! Alarm verildi: İsrail’in yasadışı fiziki müdahalesi başladı! 25 Türk aktivist alıkonuldu
Türkiye’den İsrail’in yasa dışı terör eylemine sert tepki! Sumud Filosu’na hukuksuz ve barbar saldırı kabul edilemez
Casper
Katil İsrail’den korsanlık! Canlı yayında Sumud Filosu’ndaki yardım gönüllülerini böyle esir aldı
Ocak zammı hakkında yeni ipucular... Zam yüzde 13’ü aşabilir! Memurlarsa ise bu miktar yüzde 20’ye yaklaşacak...
İnsanlık Ayakta: Soykırım şebekesinin Sumud Filosu’na hukuka aykırı kuşatması dünyayı ayağa kaldırdı! Onlarca ülkede binlerce kişi sokaklara çıktı...
Son dakika! Başkan Erdoğan’dan TBMM’deki resepsiyonda F-35 açıklaması: Trump’a para verdiğimizi hatırlattım
Gazze’ye yola çıkan Sumud Filosu’ndan Takvim’e özel açıklama! İsrail gemileri yaklaştı: Bu benden aldığınız son mesaj olabilir
Başkan Erdoğan’dan TBMM’nin 28. Yasama Dönemi 4. Yasama Yılı açılışında önemli açıklamalar
Can ve Ciner’e kara para soruşturması: Atilla Ciner ve Gökhan Şen tutuklandı
Başkan Erdoğan TBMM’de Bahçeli ve siyasi parti liderleriyle görüştü
İsrail’den Gazze’de Netzarim Koridoru’na saldırı! Filistinlilere sürgün dayatması
TAKVİM Galatasaray’ın Liverpool zaferinin perde arkasını sıraladı! Sevgi akıl ve yürek birleşti... Cimbom İngilizler’i dize getirdi
Başkan Erdoğan’dan biriz beraberiz mesajı: DEM Parti’den İYİ Parti’ye tek tek gitti
CHP’den millet iradesine saygısızlık: Meclis sıraları boş kaldı
Takvim ÖZEL | Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan Afrika planını açıkladı! Cüzi ücretlerle gelecekler
CHP’li Antalya Büyükşehir Belediyesi’ndeki hafriyat operasyonundan da İmamoğlu çıktı! Eski Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin gözaltında
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’dan flaş Uğurcan Çakır açıklaması! Böyle bir talep beklemiyorduk
Yunan bile gördü ama muhalefet hala 3 maymunu oynuyor! Kathimerini’den Başkan Erdoğan için Büyük Türk manşeti!
Domenico Tedesco’dan yıkım ekibi! Fenerbahçe’nin Nice maçı 11’i netleşti