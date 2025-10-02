Henry Cimbom’u öve öve bitiremedi!

Liverpool'u 1-0 yenen G.Saray, gösterdiği performansla Avrupa'da gündem olmaya devam ediyor. Eski futbolcu Thierry Henry de G.Saray'ın performansını öve öve bitiremedi. Henry, kritik mücadeleyi mücadeleyi İngiltere'deki yayıncı CBS Sports'ta değerlendirdi.



Efsane futbolcu, "G.Saray'ın Avrupa'da her takıma karşı iyi oynama ve kazanma şansı var. Daha fazlasını başarabilirler mi, bilmiyorum ama G.Saray iyi günündeyse ve evinde oynuyorsa Avrupa'daki her takımı yener" dedi. Liverpool efsanelerinden Jamie Carragher ise, "Osimhen, Liverpool'a tüm gece sorun çıkardı. Adam hep kaleye doğru gidiyor. Büyük bir özgüveni var. Ama yani, kim Konate'ye sorun yaşatmıyor ki!" ifadelerini kullandı



