Arda İspanya’da manşetlerde

Real Madrid forması giyen Arda Güler önceki gün Şampiyonlar Ligi'nde oynanan ve İspanyol ekibinin 5-0 kazandığı Kairat maçına ilk 11'de başlamış ve etkili bir performans gösterip karşılaşmayı asistle tamamlamıştı. İspanyol basını da yıldız futbolcunun performansına övgüler yağdırdı. AS, "Arda Güler'in oyun vizyonu var, koşuları algılama hızı şaşırtıcı" derken Marca,"Kylian Mbappe ve Arda Güler, uçan ikili! Mbappe'nin Kairat maçında yaptığı hat-trick'in son golünde asisti yapan isim yine Arda Güler oldu. Türk yıldız, Fransız canavarı beslemeye devam ediyor"yorumunu yaptı.