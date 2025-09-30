Sergen galibiyetten memnun

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın Kocaelispor ile oynanan karşılaşma sonrasında her maçın kolay olmadığını söyleyerek, "Herkes puan almak için savaşıyor. Çok iyi başladık ve erken 2-0'ı bulduk. Ancak ondan sonra rehavete girildi. Bazen oyunda kendi içinde değişkenlik yaşanabiliyor. İkinci yarıya kötü başladık ancak kazanmak önemli. Zor süreçten geçiyoruz ve 3 puan her şeyden önemli. Mutlaka bazı şeyler zamanla gelişecek. Kazanmak oyundan daha önemli. Galatasaray maçına bakacağız. Derbi maçlarının sonucu belli olmaz" dedi