Başkan Recep Tayyip Erdoğan

İSRAİL'İN TÜRKİYE SANCISI

Gazeteye göre İsrail, anlaşmanın üç unsuruna karşı çıkıyor; Hamas'tan toplanan silahların imha edilmek yerine Gazze'de depolanacak olması, Türkiye ve Katar'ın anlaşmanın uygulanmasını izleme ve doğrulama süreçlerine katılması ve teknokrat komite ile uluslararası istikrar gücünün kontrolüne girecek bölgelerde İsrail'in askeri hareket özgürlüğünü kaybedecek olması.

Hamas ile yapılan anlaşmaya dair haberlerin ardından, aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ile Yerleşim Bakanı Orit Strock, Netanyahu'dan kararı iptal etmek üzere kabineyi yeniden toplamasını talep etmişti.

Bakanlar, uluslararası güç için kendilerine sunulan rolün anlaşmada ana hatlarıyla belirtilenden önemli ölçüde farklı olduğunu savunuyor.

Netanyahu, 4 Ağustos'ta Barış Kurulu'nun ateşkesin ikinci aşamasına ilişkin duyurduğu yol haritasına rağmen Gazze Şeridi'nde işgal ettikleri alanlardan Hamas silahsızlandırılana kadar çekilmeyeceklerini savunmuştu.