Pezeşkiyan ve Hamaney'den arabada 3 dakikalık gizemli görüşme! Sadece sesini duydu yüzünü bile göremedi
ABD ve İsrail’in saldırılarında hayatını kaybeden Ali Hamaney’in ardından dini lider seçilen oğlu Mücteba Hamaney kamuoyu önünden uzak durmayı sürdürürken Londra merkezli Iran International dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Mücteba Hamaney’in Tahran’da camları siyah filmle kaplı bir araçta birkaç dakikalık gizli bir görüşme yaptığı ancak Pezeşkiyan’ın yanındaki kişinin gerçekten Hamaney olup olmadığını sorguladığı öne sürüldü. Dini liderle iletişimin "çok zor" olduğunu belirten Pezeşkiyan’ın konut görüşmesi talebinin ise reddedildiği iddia ediliyor.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile dini lider Mücteba Hamaney'in camları siyah film kaplı bir arabada gizli bir görüşme yaptığı ve detaylarının ortaya çıktığı iddia edildi.
ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Ali Hamaney'in ardından dini lider seçilen oğlu Mücteba Hamaney, bir kez bile kamuoyu önüne çıkmadı. Öyle ki onun da hayatını kaybettiğine dair iddialar ortaya atıldı.
PEZEŞKİYAN "HAMANEY İLE GÖRÜŞMEK ÇOK ZOR" DEDİ
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan çarşamba günü yaptığı açıklamada Mücteba Hamaney ile iletişimin şu anda "çok zor" olduğunu söyledi ve onun ülke için "büyük bir güç kaynağı" olduğunu belirtti.
CUMHURBAŞKANI İLE DİNİ LİDER ARASINDA KRİZ Mİ VAR?
Pezeşkiyan ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump ve Pezeşkiyan tarafından ateşkesi resmileştirmek, deniz ablukalarını kaldırmak ve aktif askeri operasyonları sonlandırmak amacıyla 17 Haziran 2026'da imzalanan 14 maddelik bir çerçeve niteliğindeki ABD-İran mutabakat zaptına ilişkin dini liderin verdiği mesajı bahane ederek ülke içinde "ayrılık yaratmaya" çalışan bazı kişileri suçladı. Hamaney, başlangıçtaki çekincelerine rağmen mutabakat zaptını kamuoyu önünde desteklemişti.
ARABADA GİZLİ GÖRÜŞME İDDİASI
Iran International ise Pezeşkiyan ve Hamaney'in gizli bir görüşme yaptığını iddia etti. İkilinin Tahran'da gizli bir yere götürüldüğü ve camlarından içi görünmeyen bir arabada birkaç dakika görüştüklerini öne sürdü.
SADECE KARANLIKTA BİR SES
Iran International'ın iddiasına göre Pezeşkiyan yanında kim olduğunu görmedi ve daha sonra duyduğu sesin gerçekten Hamaney'e ait olup olmadığını sordu.
İran'da rejime muhalif olan Londra merkezli Iran International, geçtiğimiz yıl TV kanalında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu canlı yayına çıkarmıştı.
REJİM MUHALİFİ MEDYADAN BİR DE ÖFKE İMASI
Pezeşkiyan'ın Hamaney ile ilgili açıklamalarının doğru olmadığını iddia eden Iran International, Pezeşkiyan'ın yanındaki kişinin Mücteba Hamaney olup olmadığına ilişkin sorusunun öfke ifadesi olabileceğini de ima etti.
PEZEŞKİYAN'IN TALEBİ REDDEDİLDİ
Pezeşkiyan'ın, Mücteba Hamaney'in konutunda bir görüşme de talep ettiğini öne süren Iran International, bu talebin reddedildiğini belirtti.