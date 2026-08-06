Iran International ise Pezeşkiyan ve Hamaney'in gizli bir görüşme yaptığını iddia etti. İkilinin Tahran'da gizli bir yere götürüldüğü ve camlarından içi görünmeyen bir arabada birkaç dakika görüştüklerini öne sürdü.

Pezeşkiyan

SADECE KARANLIKTA BİR SES

Iran International'ın iddiasına göre Pezeşkiyan yanında kim olduğunu görmedi ve daha sonra duyduğu sesin gerçekten Hamaney'e ait olup olmadığını sordu.

İran'da rejime muhalif olan Londra merkezli Iran International, geçtiğimiz yıl TV kanalında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu canlı yayına çıkarmıştı.



REJİM MUHALİFİ MEDYADAN BİR DE ÖFKE İMASI

Pezeşkiyan'ın Hamaney ile ilgili açıklamalarının doğru olmadığını iddia eden Iran International, Pezeşkiyan'ın yanındaki kişinin Mücteba Hamaney olup olmadığına ilişkin sorusunun öfke ifadesi olabileceğini de ima etti.

PEZEŞKİYAN'IN TALEBİ REDDEDİLDİ

Pezeşkiyan'ın, Mücteba Hamaney'in konutunda bir görüşme de talep ettiğini öne süren Iran International, bu talebin reddedildiğini belirtti.

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