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Başkan Erdoğan'a suikast timindeki FETÖ'cü hain Burkay Karatepe'nin ifadesinden yeni detaylar: Marmaris'e 10 gün önce gidip keşif yaptığı ortaya çıktı

15 Temmuz hain darbe girişiminde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Marmaris suikast timinde yer alan ve 10 yıl sonra yakalanan FETÖ'cü eski yüzbaşı Burkay Karatepe tutuklandı. Etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı olan Karatepe'nin ifadesi, suikast hazırlıklarının günler öncesinden başladığını ortaya koyarken, darbeden 10 gün önce Marmaris'te keşif yaptığı, mahrem imamın kimliğini gizlediği ve sahte kimlikle yurt dışına kaçış hazırlığı yaptığı belirlendi.

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Başkan Erdoğan'a suikast timindeki FETÖ'cü hain Burkay Karatepe'nin ifadesinden yeni detaylar: Marmaris'e 10 gün önce gidip keşif yaptığı ortaya çıktı

15 Temmuz gecesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Marmaris'te düzenlenen suikast girişiminde yer alan FETÖ'cü eski yüzbaşı Burkay Karatepe hakkında yürütülen soruşturmada dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı.

Tutuklanan ve etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini belirterek itiraflarda bulunan Karatepe'nin, darbeden 10 gün önce Marmaris'e giderek bölgede keşif yaptığı, suikast planının hücresel gizlilik içinde hazırlandığını anlattığı, ancak en kritik mahrem imamın ismini vermediği öğrenildi.

Soruşturmada ayrıca FETÖ elebaşına ait dijital içerikler, örgütsel notlar ve yurt dışına kaçış hazırlıklarına ilişkin yeni delillere ulaşıldı.

Karatepe'nin etkin pişmanlık ifadesi soruşturmaya yeni ayrıntılar ekledi. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.)Karatepe'nin etkin pişmanlık ifadesi soruşturmaya yeni ayrıntılar ekledi. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.)

SUİKASTTAN 10 GÜN ÖNCE MARMARİS'E GİTTİ

Etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen Karatepe'nin ifadesindeki en dikkat çekici noktalardan biri, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast hazırlıklarının günler öncesinden planlandığını ortaya koyması oldu.

Özel Kuvvetler Komutanlığında görev yapan Karatepe'nin, 15 Temmuz darbe girişiminden tam 10 gün önce, 5 Temmuz 2016'da Marmaris'te bir otelde konakladığı tespit edildi.

Marmaris öncesi keşif iddiası soruşturma dosyasında yer aldı.Marmaris öncesi keşif iddiası soruşturma dosyasında yer aldı.

"EŞİMLE DALIŞ YAPTIK" SAVUNMASI

Güvenlik birimlerinin tespitleri üzerine sorguda Karatepe'ye Marmaris'e neden gittiği soruldu.

Karatepe, eşiyle dalış yapmak amacıyla Marmaris'e geldiklerini öne sürerek, eşinin ailesinin Didim'de yazlığı bulunduğunu, 5 Temmuz 2016'da Marmaris'te ismini hatırlamadığı bir otelde bir gece kaldıklarını, burada dalış yaptıktan sonra Didim'e geçtiklerini söyledi.

Ancak soruşturma birimleri, bu ziyaretin suikast öncesi arazi keşfi amacı taşıdığı ihtimali üzerinde duruyor.

Sahte kimlik ve firar hazırlığına ilişkin bulgular dosyaya girdi.Sahte kimlik ve firar hazırlığına ilişkin bulgular dosyaya girdi.

MİT'E GEÇMESİ İSTENDİ, KABUL ETMEDİ

Karatepe ifadesinde, 2012 yılında Milli İstihbarat Teşkilatının Özel Kuvvetler Komutanlığından personel talep etmesi üzerine kendisine MİT'e geçmesinin teklif edildiğini anlattı.

Mahrem imamlarının da bu görevi kabul etmesini istediğini belirten Karatepe, MİT'e geçmeyi istemediğini söyledi.

FETÖ tarafından özel olarak yetiştirildiği belirtilen Karatepe'nin, 2015 yılındaki kurmaylık sınavında örgüt tarafından verilen sorular sayesinde yükseldiği de soruşturma dosyasına girdi.

Başkan Erdoğan'a suikast timindeki FETÖ'cü hain Burkay Karatepe'nin ifadesinden yeni detaylar: Marmaris'e 10 gün önce gidip keşif yaptığı ortaya çıktı-5

2,5 YILLIK ÖZEL KUVVETLER EĞİTİMİ

Karatepe'nin Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesinde uzun yıllar ağır eğitimlerden geçtiği belirlendi.

Askeri pentatlon sporcusu olan Karatepe'nin;

  • Isparta'da 6 aylık Temel Komando Kursu,
  • İzmir Narlıdere'de 4 haftalık patlayıcı imha eğitimi,
  • İstanbul'da 12 haftalık SAT Balıkadam Kursu,
  • Kayseri'de paraşüt eğitimi,
  • Ankara'da 8 aylık Özel Kuvvetler Komutanlığı kursunu tamamladığı öğrenildi.

FETÖ'cü hain Karatepe'nin toplam 2,5 yıllık özel eğitim aldığı tespit edildi.

Başkan Erdoğan'a suikast timindeki FETÖ'cü hain Burkay Karatepe'nin ifadesinden yeni detaylar: Marmaris'e 10 gün önce gidip keşif yaptığı ortaya çıktı-6

EN KRİTİK MAHREM İMAMI GİZLEDİ

Karatepe, 1998 yılında örgüte katıldığı dönemde kendisinden sorumlu ilk örgüt imamının ismini verdi.

Ancak darbe hazırlıklarının başladığını öğrendiği en kritik toplantının yapıldığı Bahçelievler'deki hücre evinde bulunan mahrem imamın ismini açıklamadı.

İfadesine göre suikast planı 9-10 Temmuz 2016 tarihlerinde İstanbul Bahçelievler'deki örgüt evinde başladı.

Eski Binbaşı Şükrü Seymen Eski Binbaşı Şükrü Seymen

"ÖNEMLİ BİR FAALİYET" TALİMATI VERİLDİ

Karatepe, alt devresi Mehmet Cantaz aracılığıyla örgüt evine çağrıldığını belirterek burada ilk kez toplantıya katılan Özel Kuvvetler personelinin birbirlerinin FETÖ mensubu olduğunu öğrendiğini söyledi.

Suikast timindeki eski Binbaşı Şükrü Seymen komutasında "önemli bir faaliyet" yürütüleceğinin bildirildiğini, telefonların bırakılmasının ve eşler dahil kimseye bilgi verilmemesinin istendiğini anlattı.

Karatepe, "Suçum sabittir. Sorumlu imamın verdiği talimatlara uyduk. Hata yaptım. Pişmanım ancak iş işten geçmiş oldu." ifadelerini kullansa da toplantıyı yöneten mahrem imamın kimliğini açıklamadı.

Başkan Erdoğan'a suikast timindeki FETÖ'cü hain Burkay Karatepe'nin ifadesinden yeni detaylar: Marmaris'e 10 gün önce gidip keşif yaptığı ortaya çıktı-8

AJANDADAKİ NOTLAR İÇİN "ÇÖPTEN BULDUM" DEDİ

Evinde yapılan aramalarda ele geçirilen ajanda ve notlarda FETÖ ile bağlantılı çok sayıda kayıt bulundu.

"Cem Kızıltuğ / Zaman Gazetesi İllüstratörü / Ödüllü" ifadelerinin yer aldığı ajanda sorulduğunda Karatepe, ajandayı çöpten bulduğunu ve yazıların kendisine ait olmadığını öne sürdü.

Şüpheli, benzer şekilde ele geçirilen diğer örgütsel materyaller için de "çöpten buldum" veya "bana ait değil" savunmasını yaptı.

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HARD DİSKİNDEN FETÖ İÇERİKLERİ ÇIKTI

Karatepe'nin evinde ele geçirilen 32 GB'lık hafıza kartında 30 Ocak 2020 tarihinde çekilmiş 27 dakika 46 saniyelik bir video bulundu.

Video çözümünde Karatepe'nin, "Bu da geçer yahu... Zaten AK Parti gidici, gemiyi terk etmeye başladılar." ifadelerini kullandığı tespit edildi.

Karatepe ise görüntünün kendisine ait olmadığını ve videoyu hatırlamadığını savundu.

Ayrıca hard diskinde FETÖ elebaşına ait fotoğraflar, Bediüzzaman Said Nursi kitapları ile FETÖ bağlantılı sosyal medya paylaşımlarına ait ekran görüntüleri bulundu.

Başkan Erdoğan'a suikast timindeki FETÖ'cü hain Burkay Karatepe'nin ifadesinden yeni detaylar: Marmaris'e 10 gün önce gidip keşif yaptığı ortaya çıktı-9

GÖÇMEN KAÇAKÇISIYLA BAĞLANTI TESPİT EDİLDİ

Karatepe'nin evinde bulunan notlarda "Suat Erdöl" isimli kişinin adı ve telefon numarası yer aldı.

Şüpheli bu kişiyi restoran çalışanı olarak tanıdığını söylese de yapılan incelemelerde Suat Erdöl hakkında "göçmen kaçakçılığı" suçundan adli işlem kaydı bulunduğu tespit edildi.

Başkan Erdoğan'a suikast timindeki FETÖ'cü hain Burkay Karatepe'nin ifadesinden yeni detaylar: Marmaris'e 10 gün önce gidip keşif yaptığı ortaya çıktı-10

ABLASI SAHTE KİMLİK VE PASAPORT AYARLAMIŞ

Soruşturmada Karatepe'nin yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu da belirlendi.

12 Ocak 2020 ile 26 Ocak 2025 tarihleri arasında ablası Ayşenur Alanur Karatepe ile e-posta hesaplarında taslak mesaj yöntemiyle haberleştiği tespit edildi.

Yazışmalarda, ablasının Burkay Karatepe için sahte pasaport ve kimlik ayarlamaya çalıştığı, ayrıca maddi destekte bulunduğu belirlendi. Soruşturma dosyasına giren bu tespitlerle birlikte Karatepe'nin yurt dışına firar hazırlığında olduğu değerlendirildi.

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