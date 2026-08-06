Başkan Erdoğan'a suikast timindeki FETÖ'cü hain Burkay Karatepe'nin ifadesinden yeni detaylar: Marmaris'e 10 gün önce gidip keşif yaptığı ortaya çıktı

FETÖ tarafından özel olarak yetiştirildiği belirtilen Karatepe'nin, 2015 yılındaki kurmaylık sınavında örgüt tarafından verilen sorular sayesinde yükseldiği de soruşturma dosyasına girdi.

Mahrem imamlarının da bu görevi kabul etmesini istediğini belirten Karatepe, MİT'e geçmeyi istemediğini söyledi.

Karatepe ifadesinde, 2012 yılında Milli İstihbarat Teşkilatının Özel Kuvvetler Komutanlığından personel talep etmesi üzerine kendisine MİT'e geçmesinin teklif edildiğini anlattı.

Ancak darbe hazırlıklarının başladığını öğrendiği en kritik toplantının yapıldığı Bahçelievler'deki hücre evinde bulunan mahrem imamın ismini açıklamadı.

Karatepe, " Suçum sabittir. Sorumlu imamın verdiği talimatlara uyduk. Hata yaptım. Pişmanım ancak iş işten geçmiş oldu. " ifadelerini kullansa da toplantıyı yöneten mahrem imamın kimliğini açıklamadı.

Suikast timindeki eski Binbaşı Şükrü Seymen komutasında "önemli bir faaliyet" yürütüleceğinin bildirildiğini, telefonların bırakılmasının ve eşler dahil kimseye bilgi verilmemesinin istendiğini anlattı.

Karatepe, alt devresi Mehmet Cantaz aracılığıyla örgüt evine çağrıldığını belirterek burada ilk kez toplantıya katılan Özel Kuvvetler personelinin birbirlerinin FETÖ mensubu olduğunu öğrendiğini söyledi.

AJANDADAKİ NOTLAR İÇİN "ÇÖPTEN BULDUM" DEDİ

Evinde yapılan aramalarda ele geçirilen ajanda ve notlarda FETÖ ile bağlantılı çok sayıda kayıt bulundu.

"Cem Kızıltuğ / Zaman Gazetesi İllüstratörü / Ödüllü" ifadelerinin yer aldığı ajanda sorulduğunda Karatepe, ajandayı çöpten bulduğunu ve yazıların kendisine ait olmadığını öne sürdü.

Şüpheli, benzer şekilde ele geçirilen diğer örgütsel materyaller için de "çöpten buldum" veya "bana ait değil" savunmasını yaptı.

HARD DİSKİNDEN FETÖ İÇERİKLERİ ÇIKTI

Karatepe'nin evinde ele geçirilen 32 GB'lık hafıza kartında 30 Ocak 2020 tarihinde çekilmiş 27 dakika 46 saniyelik bir video bulundu.

Video çözümünde Karatepe'nin, "Bu da geçer yahu... Zaten AK Parti gidici, gemiyi terk etmeye başladılar." ifadelerini kullandığı tespit edildi.

Karatepe ise görüntünün kendisine ait olmadığını ve videoyu hatırlamadığını savundu.

Ayrıca hard diskinde FETÖ elebaşına ait fotoğraflar, Bediüzzaman Said Nursi kitapları ile FETÖ bağlantılı sosyal medya paylaşımlarına ait ekran görüntüleri bulundu.