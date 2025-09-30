Beşiktaş’tan Aslan’a gözdağı! Kartal Kocaelispor’u 3 golle devirdi... Galatasaray maçı öncesi moral buldu

Kartal adım adım ilerliyor. Siyah- Beyazlılar Kayseri'deki 4-0'lık galibiyetin ardından dün de Kocaelispor'u 3-1 yenerek tırmanışa geçti. 4'te Abraham'ın pasında Rafa Silva takımını 1-0 öne geçirdi. Golden sonra baskısını artıran Beşiktaş 10'da Cerny ile farkı 2'ye çıkardı. 10'da Ndidi'nin kafa vuruşu Cerny'e pas oldu. Kalecinin hatasını iyi değerlendiren Çek futbolcu skoru 2-0 yaptı. 37'de Petkovic'in röveşata vuruşunda top direğin dibinden auta gitti.



TAYFUR FARKI 1'E İNDİRDİ

İkinci yarıya hızlı bir başlangıç yapan Kocaelispor 50'de farkı bire indirdi. Tayfur'un gelişine vuruşunda sağ alt köşeye giden topa Mert müdahale edemedi ve skor 2-1 oldu. 69'da Jota Silva'nın vuruşunda top kaleci Jovanovic'te kaldı. 75'te Jurasek'in kale alanına çevirdiği topta Rafa Silva'nın yaptığı vuruşta Jovanovic ayağıyla mutlak golü önledi. 90+3'te Syrota'nın (k.k) attığı golle Kartal 3-1 kazandı.

İSTANBUL'DA 14. GALİBİYET

Beşiktaş Kocaelispor'la dün İstanbul'da 21. kez karşı karşıya geldi. Siyah-Beyazlılar daha önce Dolmabahçe'de rakiplerine karşı 13 galibiyet, 2 mağlubiyet, 5 yenilgi almıştı. Kartal dün rakibini mağlup ederek galibiyet sayısını 14'e çıkarmış oldu. Beşiktaş, Kocaelispor'a karşı son yenilgisini 1998-1999 sezonunda aldı.



İLK ONBİRDE 4 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kayseri ile oynanan 1. hafta erteleme müsabakasında forma şansı verdiği Svensson, Felix Uduokhai, Milot Rashica ve Devrim Şahin'in yerine Gökhan Sazdağı, Tiago Djalo, Vaclav Cerny ve El Bilal Toure'yi görevlendirdi.



MUSTAFA 7 MAÇ SONRA KADRODA

Mustafa Hekimoğlu, 7 maç sonra kadroda kendine yer buldu. St. Patrick's maçında sakatlanan 18 yaşındaki forvet, Lausanne ile oynanan iki karşılaşma ve ligdeki 4 maçta oynamamıştı. Mustafa Hekimoğlu dünkü maçın 88. dakikasında oyuna girdi.



2 MAÇTA 7 GOL

Hafta içinde erteleme maçında Kayserispor'a 4 gol atan Beşiktaş, Kocaelispor önünde de 3 gol buldu. Siyah-Beyazlılar böylece 2 maçta 7 gol attı.



EVDE 3'TE 3 YAPTILAR

Beşiktaş bu sezon iç sahada gol yeme alışkanlığını Kocaelispor karşısında da sürdürdü. Ancak Siyah-Beyazlılar bu sezon iç sahada Eyüp'ü 2-1, Başakşehir'i 2-1 ve dün de Kocaelispor'u 3-1 mağlup ederek Dolmabahçe'de kayıp yaşamadı.



İLK GOLÜM OLDUĞU İÇİN MUTLUYUM

Beşiktaş'ın yıldızı Cerny ilk golü attığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Cerny- "Umarım daha çok gol atarım. 3 güzel golle çok önemli 3 puan aldık. Maçı daha kolay hale getirebilirdik" dedi.





Kartal'ın 10 numarası Orkun performansıyla taraftarlardan tam not aldı.



Beşiktaş, maç boyunca Kocaelispor kalesini 13 kez yokladı. 6 kez çerçeveyi bulup 3 gol kaydetti.



