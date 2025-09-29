Tedesco görevden alınan Gökhan Gönül’le ilgili ser verip sır vermedi!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco Antalyaspor maçından sonra açıklamalarda bulundu. İtalyan hoca takımdan ayrılan Gökhan Gönül'ün yerine birini istemeyeceklerini söyleyerek, "Kendisini daha önce tanımıyordum. Bazen işler istediğiniz gibi ilerlemeyebilir. Özel bir durum olmadı. Kendi içimizde birşey. Konuştuğumuz zaman dışarıyla paylaşmayız. Gökhan kulübün bir efsanesi ve her zaman öyle olacak. Çok iyi bir teknik heyetimiz var. Zeki hoca var. Kendisi uzun yıllardır bu kulüpte, iyi bir insan ve iyi bir antrenör. Dürüst ve net şekilde bize yardımcı oluyor. Bizim için onun sorumluluğunun artması çok iyi. Böylesi bir değeri kenara itmek yerine daha çok faydalanmamız gerekir" dedi.