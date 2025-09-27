Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. tur eşleşmeleri belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu kura çekimi, dün TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen törenle yapıldı. Orhan Saka Konferans Salonu'ndaki törene TFF 1. Başkan Vekili, Mecnun Otyakmaz, 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin, Yönetim Kurulu Üyesi Fazlı Çilingir, Sportif İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik, Ziraat Bankası yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı. Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu maçları 28-29-30 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek. 4. eleme turu maçları da 2-3-4 Aralık tarihlerinde oynanacak. Grup aşaması maçları da 23 Aralık 2025 ile 5 Mart 2026 arasında yapılacak.
3. TUR EŞLEŞMELERİ
Konyaspor-12 Bingöl
E.Erok-Ağrı 1970
Ordu 1967-Erbaa
Fatsa-VanSpor
Beykoz Anadolu-Yalova 77
Kepez-Sivasspor
Erciyes 38-Keçiörengücü
Çorum FK-Kütahya
52 Ordu-Sarıyer
B. Yıldırım-Alanyaspor
Zonguldak-Bodrum FK
Antalyaspor-Bursaspor
Karacabey-M. Yeşilyurt
Muşspor-Menemen
Silifke-Amed
Çankaya-1461 Trabzon
K. Maraşspor-Ümraniye
Kayseri-Niğde
1926 Bulancak-Iğdır FK
Pendik-Çorlu
1947 Karaköprü-Rizespor
Gaziantep FK-Karabük
Dersim-Fethiye
Sakarya-İnegölspor
Aliağa-Serikspor
Isparta 32-Beyoğlu
Manisa FK-Muğla
Kahta 02-Kasımpaşa
A SPOR EKRANLARINDA FUTBOL ŞÖLENİ YAŞANACAK
Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçlarının heyecanı A Spor ekranlarından izleyici ile buluşacak. Futbolseverler canlı yayınlanacak karşılaşmaların öncesinde yapılacak canlı bağlantılar ve maç sonundaki röportajlarla A Spor ekranlarına kilitlenecek.