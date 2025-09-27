Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. tur eşleşmeleri belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu kura çekimi, dün TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen törenle yapıldı. Orhan Saka Konferans Salonu'ndaki törene TFF 1. Başkan Vekili, Mecnun Otyakmaz, 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin, Yönetim Kurulu Üyesi Fazlı Çilingir, Sportif İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik, Ziraat Bankası yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı. Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu maçları 28-29-30 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek. 4. eleme turu maçları da 2-3-4 Aralık tarihlerinde oynanacak. Grup aşaması maçları da 23 Aralık 2025 ile 5 Mart 2026 arasında yapılacak.



3. TUR EŞLEŞMELERİ



Konyaspor-12 Bingöl

E.Erok-Ağrı 1970

Ordu 1967-Erbaa

Fatsa-VanSpor

Beykoz Anadolu-Yalova 77

Kepez-Sivasspor

Erciyes 38-Keçiörengücü

Çorum FK-Kütahya

52 Ordu-Sarıyer

B. Yıldırım-Alanyaspor

Zonguldak-Bodrum FK

Antalyaspor-Bursaspor

Karacabey-M. Yeşilyurt

Muşspor-Menemen

Silifke-Amed

Çankaya-1461 Trabzon

K. Maraşspor-Ümraniye

Kayseri-Niğde

1926 Bulancak-Iğdır FK

Pendik-Çorlu

1947 Karaköprü-Rizespor

Gaziantep FK-Karabük

Dersim-Fethiye

Sakarya-İnegölspor

Aliağa-Serikspor

Isparta 32-Beyoğlu

Manisa FK-Muğla

Kahta 02-Kasımpaşa



A SPOR EKRANLARINDA FUTBOL ŞÖLENİ YAŞANACAK

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçlarının heyecanı A Spor ekranlarından izleyici ile buluşacak. Futbolseverler canlı yayınlanacak karşılaşmaların öncesinde yapılacak canlı bağlantılar ve maç sonundaki röportajlarla A Spor ekranlarına kilitlenecek.