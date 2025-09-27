PODCAST CANLI YAYIN
Sergen Yalçın tüm maçlarda Felix Uduokhai'ye şans verdi! Alman stopere güveni tam... Yanındakiler değişti sadece o sabit kaldı!

Sergen Yalçın, Siyah-Beyazlılar’ın başında çıktığı 4 Süper Lig maçında 3. kez stoper tandemini değiştirirken tüm maçlarda görev alan tek isim Felix Uduokhai oldu

Giriş Tarihi :27 Eylül 2025
Beşiktaş, Süper Lig'in 1. haftasında oynanması gereken erteleme maçında Kayserispor'u deplasmanda 4-0 mağlup etti. Statü nedeniyle birçok yeni transferin forma giyemediği maçta teknik direktör Sergen Yalçın'ın stoperde tercihi Emirhan Topçu ve Felix Uduokhai ikilisi oldu. Gabriel Paulista yedek soyunurken Emirhan ve Uduokhai ikilisi Kayserispor'a geçit vermedi. Sergen Yalçın yönetimindeki 4 maçta 3. kez stoper tandemi değişirken tüm maçlarda görev alan tek isim ise Felix Uduokhai oldu. 28 yaşındaki Alman stoper, Alanya ve Başakşehir'e karşı Tiago Djalo ile oynarken Göztepe deplasmanında ise Paulista ile birlikte oynadı. Kayseri deplasmanında partneri Emirhan olan Uduokhai, Sergen Yalçın'ın stoperdeki değişilmezi oldu.

Uduokhai bu sezon 10 maçta görev yaptı. Alman stoper 811 dakika sahada kaldı.

Alman stoperin Kocaeli maçına da ilk 11'de başlaması bekleniyor.

