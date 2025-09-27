Mou’nun maaşı Fenerlileri çıldırttı...

Fenerbahçe'deki görevine son verilen Jose Mourinho, Benfica ile anlaşma sağlamıştı. Benfica Başkanı Rui Costa, Portekizli hocanın maaşını açıkladı. Rui Costa, "Jose Mourinho'nun maaşı ilk yıl 3 milyon Euro, ikinci yıl 4 milyon Euro seviyelerinde. Bu Mourinho'nun Porto'dan ayrıldığından beri aldığı en düşük maaş. Mario Branco, Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun ayrılığını hazırladı. Burada da gelişini hazırladı. (Gülerek) Mourinho hiç aklımda yoktu. Karabağ maçından sonra Mario Branco iletişime geçti ve süreci tamamladı" dedi.