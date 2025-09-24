Trabzon’da Karagümrük maçının önemi büyük! Fatih Tekke galibiyet serisi başlatmak istiyor

Ligde son üç maçta 7 puan kaybederek zirve yarışında yara alan Trabzonspor, Karagümrük deplasmanıyla birlikte yeni bir galibiyet serisi başlatmak istiyor. Bordo-Mavililer, ekim ayındaki milli araya kadar oynayacağı iki zorlu karşılaşmadan da kayıpsız ayrılmayı hedefliyor.

Sezona üçte üç yaparak iyi bir başlangıç yapan Karadeniz ekibi, son üç haftada yaşadığı puan kayıplarıyla 6. haftayı 11 puanla 5. sırada tamamladı... Teknik Direktör Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, cumartesi günü İstanbul'da karşılaşacağı Karagümrük maçını yeniden çıkışa geçmek adına bir fırsat olarak görüyor.

Milli ara öncesi sırasıyla Karagümrük (D) ve Kayserispor ile karşılaşacak olan Fırtına'da Teknik direktör Tekke ve ekibi, analiz çalışmalarına hız vermiş durumda.