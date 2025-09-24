Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi macerası başlıyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında ilk maçına bugün deplasmanda Dinamo Zagreb karşısında çıkacak. Mücadele bugün TSİ 22.00'de başlayacak ve TRT 1'den canlı olarak ekrana gelecek... Dinamo Zagreb ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakada Fransa Futbol Federasyonu'ndan Jerome Brisard düdük çalacak. Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundan başlayan Sarı- Lacivertliler, Feyenoord'u saf dışı bırakırken, play-off turunda Portekiz ekibi Benfica'ya 0-0 ve 1-0'lık skorlar sonucu elendi. Hırvat ekibi ise Avrupa Ligi'ne doğrudan katılım elde etti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN