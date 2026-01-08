AK Parti'den Başkan Erdoğan'ı hedef alan CHP'li Özel'e sert tepki: "Siyasi tarihimizin en büyük yalanı"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'ı yalan ve iftiralarla hedef alan CHP Genel Başkanı Özgür Özel 'e sert tepki gösterdi. Çelik, "Özel'in, Cumhurbaşkanımızın yabancı bir devlet başkanıyla pazarlık yaparak meşruiyet arayışı içinde olduğunu ya da icazet almaya çalıştığını söylemesi siyasi tarihimizin en büyük yalanıdır." dedi.

" CHP Genel Başkanı Özgür Özel 'in açıklamaları bir kere daha siyasi alanın dışına çıkmıştır. Özgür Özel siyaset yapmıyor, iftira üretim merkezi olarak çalışıyor. Her gün "yalan siyaseti"nde yeni bir rekor kırıyor.

Çelik'in paylaşımı (Sosyal medya) Çelik, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

CHPli Özgür Özel Beykoz mitinginde (DHA)

Özgür Özel siyasi tarihimizin en çirkin iftiralarını üretiyor. Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanımızın yabancı bir devlet başkanıyla pazarlık yaparak meşruiyet arayışı içinde olduğunu ya da icazet almaya çalıştığını söylemesi siyasi tarihimizin en büyük yalanıdır.

Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanımızın yabancı bir devlet başkanı tarafından tehdit edildiğini, bu nedenle pazarlık yaptığını söylemesi, siyasi akıldan ve ahlaktan tamamen yoksun sözlerdir.