Teröriste canlı yayında el ense: SDG’li sızma böyle yakalandı!

Suriye'de 10 Mart Mutabakatı kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyen terör örgütü SDG, Şam'daki entegrasyon görüşmelerini sabote ederek Halep'e saldırdı. SDG'nin sivilleri hedef alması üzerine Suriye ordusu "meşru hedef" vurgusuyla "kısıtlı" operasyon başlattı.

Eşrefiye ve Şeyh Maksut mahallelerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, bölgeden ayrılmak isteyen sivillere yönelik saldırılarla çatışmalar daha da şiddetlendi.