Teröriste canlı yayında el ense: SDG’li sızma böyle yakalandı!

Suriye’de 10 Mart Mutabakatı'nı hiçe sayan terör örgütü SDG, entegrasyon görüşmelerinin ardından Halep’e saldırarak sivilleri hedef aldı. Suriye ordusunun "kısıtlı" operasyon başlattığı kentte çatışmalar yaşanırken SDG’li bir teröristin bölgeye sızmaya çalışırken yakalandığı anlar A Haber’in canlı yayınına saniye saniye yansıdı.

Suriye'de 10 Mart Mutabakatı kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyen terör örgütü SDG, Şam'daki entegrasyon görüşmelerini sabote ederek Halep'e saldırdı.

SDG'nin sivilleri hedef alması üzerine Suriye ordusu "meşru hedef" vurgusuyla "kısıtlı" operasyon başlattı.

Teröriste canlı yayında el ense: SDG’li sızma böyle yakalandı!-2

Eşrefiye ve Şeyh Maksut mahallelerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, bölgeden ayrılmak isteyen sivillere yönelik saldırılarla çatışmalar daha da şiddetlendi.

SDG'li teröristin yakalandığı anlar A haber'de!

CANLI YAYINDA TERÖRİST PAKETLENDİ
Öte yandan Halep'teki sıcak gelişmeleri canlı yayında aktaran A Haber, kritik bir ana tanıklık etti.

Teröriste canlı yayında el ense: SDG’li sızma böyle yakalandı!-3

SDG'li bir teröristin bölgeye sızmaya çalışırken yakalandığı anlar, A Haber ekibi Mehmet Geçgel ve Mehmet Ali Bağ tarafından saniye saniye kayda alındı.

