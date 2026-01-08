ABD’de ICE ajanları silahsız kadını öldürdü! Trump eylemi savundu halk sokağa döküldü
Minnesota’nın Minneapolis kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ajanlarının, 37 yaşındaki bir ABD vatandaşını aracının içinde vurarak öldürmesi ülkeyi ayağa kaldırdı. İç Güvenlik Bakanlığı ve Başkan Trump olayı "iç terör eylemi ve nefsi müdafaa" olarak nitelendirdi. FBI olayla ilgili soruşturma başlatırken, kentte protestolar patlak verdi.
ABD'nin Minnesota eyaleti yer alan Minneapolis kentinde ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi'nde görevli ajanlar bir kadını vurarak öldürdü. Ajanın aracından in emrine karşı gelerek aracını hareket ettiren 37 yaşındaki kadın, kurşunların hedefi oldu.
AJANIN VURDUĞU KADIN HAYATINI KAYBETTİ
ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, olayın "iç terör eylemi" olduğunu iddia ederek, "ICE memurlarımız uygulama görevindeydiler ve Minneapolis'teki olumsuz hava koşulları nedeniyle karda mahsur kaldılar. Aracını itmeye çalışırken, bir kadın onlara ve çevrelerindeki kişilere saldırdı ve aracını üzerlerine sürerek ezmeye çalıştı" dedi.
"HALKIN GÜVENLİĞİ İÇİN ENDİŞELENEREK SAVUNMA AMAÇLI ATEŞ AÇTI"
İç Güvenlik Bakanlığı sözcüsü Tricia McLaughlin, yaptığı açıklamada, kadının ICE ajanlarını ezmeye çalıştığını iddia ederek, "Bir ICE ajanı, kendi hayatı, meslektaşlarının hayatları ve halkın güvenliği için endişelenerek savunma amaçlı ateş açtı. Aldığı eğitimi kullanarak kendi hayatını ve meslektaşlarının hayatını kurtardı" ifadelerini kullandı. McLaughlin, kadının 'isyancılar' grubunun bir parçası olarak nitelendirdi.
TRUMP DESTEK ÇIKTI: NEFSİ MÜDAFAA
ABD Başkanı Donald Trump, Minneapolis kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) polislerinin, bir ABD vatandaşını silahla vurarak öldürdüğü olayın "nefsi müdafaa" olduğunu savundu.
Trump, ABD merkezli Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, ICE polislerinin hedef aldığı Amerikalı kadınla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Kadının öldürüldüğü olayın "korkunç" olduğunu ifade ettikten sonra Trump, "Olayda bağıran kadın, açıkça profesyonel bir provokatördü ve arabayı kasıtlı ve acımasızca ICE memurunun üzerine sürdü, memur da kendini savunmak için ona ateş etmiş görünüyor." ifadesini kullandı.
Trump, kadının ICE polisinin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybettiği olayın sorumlusunun "radikal sol" olduğunu iddia ederek, bu grubun göçmenlik konusunda görev yapan polisleri hedef aldığını ileri sürdü.
ABD Başkanı, mesajının sonunda, ICE görevlilerinin arkasında olduğunu bir kez daha dile getirdi.
"BİR AJANIN PERVASIZCA GÜÇ KULLANMASI SONUCU BİR KİŞİNİN ÖLÜMÜNE YOL AÇAN BİR OLAYDI"
Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey, olayın videosunu izlediğini ve ajanın eylemlerinin meşru müdafaa olmadığını savundu. Frey, "Bu, bir ajanın pervasızca güç kullanması sonucu bir kişinin ölümüne, öldürülmesine yol açan bir olaydı" dedi.
Frey, kadının ABD vatandaşı olduğuna dikkat çekerek, kadının arabasını ajana doğru sürdüğüne veya arabasını silah olarak kullandığına dair bir bulgu olmadığını belirtti. Frey, ICE'ye Minneapolis'ten "defolup gitmesi" mesajını ilettiğini söyleyerek, "ICE'nin Minneapolis'te varlığının ilk aşamalarından beri bu anı korkuyla bekliyorduk" dedi.
Minneapolis Belediye Meclisi üyesi Jason Chavez, kadının "bir gözlemci" olduğunu ve mahalledeki göçmenleri koruduğunu ifade etti.
"BU PROPAGANDA MAKİNESİNE İNANMAYIN"
Minnesota Valisi Tim Walz, olayın videosunu izlediğini belirterek, "Bu propaganda makinesine inanmayın. Eyalet, hesap verebilirlik ve adaleti sağlamak için tam, adil ve hızlı bir soruşturma yapılmasını sağlayacak" dedi.
FBI SORUŞTURMA BAŞLATTI
FBI, olayla ilgili soruşturma başlattığını açıklayarak, "Soruşturma protokolümüze uygun olarak, olay inceleniyor ve kolluk kuvvetleri ile yakın işbirliği içindeyiz" dedi.
Olayın ardından çok sayıda kişi sokağa inerek, ICE ajanlarını protesto etti. Polis, göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.