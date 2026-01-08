ABD’de ICE ajanları silahsız kadını öldürdü! Trump eylemi savundu halk sokağa döküldü

ABD'nin Minnesota eyaleti yer alan Minneapolis kentinde ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi'nde görevli ajanlar bir kadını vurarak öldürdü. Ajanın aracından in emrine karşı gelerek aracını hareket ettiren 37 yaşındaki kadın, kurşunların hedefi oldu.

AJANIN VURDUĞU KADIN HAYATINI KAYBETTİ ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, olayın "iç terör eylemi" olduğunu iddia ederek, "ICE memurlarımız uygulama görevindeydiler ve Minneapolis'teki olumsuz hava koşulları nedeniyle karda mahsur kaldılar. Aracını itmeye çalışırken, bir kadın onlara ve çevrelerindeki kişilere saldırdı ve aracını üzerlerine sürerek ezmeye çalıştı" dedi.

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi ajanları bir kadını vurarak öldürdü

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi ajanları bir kadını vurarak öldürdü

"HALKIN GÜVENLİĞİ İÇİN ENDİŞELENEREK SAVUNMA AMAÇLI ATEŞ AÇTI"

İç Güvenlik Bakanlığı sözcüsü Tricia McLaughlin, yaptığı açıklamada, kadının ICE ajanlarını ezmeye çalıştığını iddia ederek, "Bir ICE ajanı, kendi hayatı, meslektaşlarının hayatları ve halkın güvenliği için endişelenerek savunma amaçlı ateş açtı. Aldığı eğitimi kullanarak kendi hayatını ve meslektaşlarının hayatını kurtardı" ifadelerini kullandı. McLaughlin, kadının 'isyancılar' grubunun bir parçası olarak nitelendirdi.

TRUMP DESTEK ÇIKTI: NEFSİ MÜDAFAA

ABD Başkanı Donald Trump, Minneapolis kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) polislerinin, bir ABD vatandaşını silahla vurarak öldürdüğü olayın "nefsi müdafaa" olduğunu savundu.

Trump, ABD merkezli Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, ICE polislerinin hedef aldığı Amerikalı kadınla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kadının öldürüldüğü olayın "korkunç" olduğunu ifade ettikten sonra Trump, "Olayda bağıran kadın, açıkça profesyonel bir provokatördü ve arabayı kasıtlı ve acımasızca ICE memurunun üzerine sürdü, memur da kendini savunmak için ona ateş etmiş görünüyor." ifadesini kullandı.

Trump, kadının ICE polisinin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybettiği olayın sorumlusunun "radikal sol" olduğunu iddia ederek, bu grubun göçmenlik konusunda görev yapan polisleri hedef aldığını ileri sürdü.

ABD Başkanı, mesajının sonunda, ICE görevlilerinin arkasında olduğunu bir kez daha dile getirdi.