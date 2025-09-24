Efeler tarih yazma peşinde

A Milli Erkek Voleybol Takımımız, FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası çeyrek final maçında bugün saat 14.50'de dünya 1 numarası Polonya ile karşılaşacak. Karşılaşma TRT Spor Yıldız'dan naklen yayımlanacak. Filenin Efeleri zorlu mücadeleden galip ayrılıp tarihinde ilk kez adını yarı finale yazdırmak istiyor. Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'na 5. kez katılan Türkiye, en iyi derecesini 2022 yılında elde etti. 2022 Dünya Şampiyonası'nın son 16 turunda ABD'ye 3-2 yenilen milliler, organizasyonu 11. sırada tamamladı.

