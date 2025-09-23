SON DAKİKA
Singapur'da 4 madalya...

Milli sporcular, Dünya Para Yüzme Şampiyonası’nda 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak göğsümüzü kabarttı...

Giriş Tarihi :23 Eylül 2025
Singapur’da 4 madalya...

Singapur'da madalya yağmuru... Milli sporcular, Singapur'da düzenlenen Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nda 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı. Türkiye Yüzme Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre başkent Singapur'da devam eden organizasyonda ay-yıldızlı sporculardan Defne Kurt, açık yaş kadınlar SM10 kategorisi 200 metre karışıkta 2.28.30'luk derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu. Milli sporcu Sevilay Öztürk ise S5 kategorisi 50 metre sırtüstünde 43.75'lik derecesiyle gümüş madalya elde etti. Milli para yüzücülerden Sümeyye Boyacı, S5 kategorisi 50 metre sırtüstünde 44.87'lik, Turgut Aslan Yaraman ise erkekler S8 kategorisi 100 metre sırtüstünde 1.06.52'lik dereceleriyle bronz madalya kazandı. Şampiyona, Cumartesi günü sona erecek.

