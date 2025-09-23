Okan Buruk Frankfurt önünde ilk yarı daha iyi oynadıklarını ifade etti



ASLAN'IN SERİSİ 14 OLDU

Galatasaray, Konyaspor'u 3-1 yenerek Süper Lig'de galibiyet serisini 14 maça çıkardı. En son geçen sezon 29 Mart'ta Beşiktaş'a karşı 2-1 kaybeden Sarı-Kırmızılılar o tarihten sonra oynadıkları 14 lig maçını da galibiyetle bitirmeyi başardı. Böylece çok önemli bir seriyi yakaladı.



ASLAN FİRESİZ YOLA DEVAM

Galatasaray ligin 6. haftası geride kalırken şu ana kadar oynadığı maçlarda puan kaybetmedi. Cimbom 6 maçta 18 puan alarak en yakın rakibine şimdiden 6 puan fark attı.



ASLAN 10 BÜYÜK LİGDE FİRESİZ 5 TAKIMDAN BİRİ

Bu sezon Süper Lig'de oynadığı 6 maçı da kazanan Galatasaray Avrupa'nın 10 büyük liginde puan kaybetmeyen 5 takımdan biri. Galatatasaray'la birlikte Portekiz ekibi Porto, İspanyol devi Real Madrid, İngiliz Liverpool ve Bayern Münih puan kaybetmedi.



ÇOK SEVİNEMEDİM ÇÜNKÜ ÜZGÜNDÜM

Aslan'ın yıldız isimlerinden Torreira attığı golün ardından fazla sevinmemesiyle ilgili olarak, "Hafta arasında Şampiyonlar Ligi'nden dolayı çok üzgündüm. İyi başlamıştık ama hesapta olmayan bir sonuç almıştık. Gol sevincinden sonra çok fazla duygu yaşamış olabilirim" dedi.





GALATASARAY TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜ

Galatasaray'ın genç stoperi Singo maçtan sonra Şampiyonlar Ligi'ndeki yenilgiyi telafi ettiklerini söyleyerek, "G.Saray Türkiye'nin en büyük kulübü. Daha önce burada ağabeylerim de oynadı. Onların tasviyelerini dinledim. Burada olmaktan çok mutluyum" ifadesini kullandı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk 3-1'lik Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Maça çok iyi başlamadıklarını söyleyen Buruk, "Saha kenarından rakibi karşılama için müdahale ettim. İlk yarı rakip önde baskıyı denedi, daha çok topa sahip olabilirdik. Baskıları çözerek de attığımız goller oldu. Bizim için galibiyet çok önemliydi. Büyük moral kazandık" dedi.Frankfurt maçının ilk yarısı ile bu maçın ilk yarısı arasında dağlar kadar fark olduğunu ifade eden Buruk, "Burada iyi oynamıyorken 2-0 önde bitirdik. Orada ise iyi oynadığımız halde devreyi 3-1 yenik kapatmıştık. Puan farkını 6'ya çıkarmamız çok önemli. Şimdi Alanyaspor, Liverpool ve Beşiktaş ile karşılaşacağız. Bu moralle bir sonraki maçta daha iyi oynayacağımızı düşünüyorum. İyi oyunculara ve kaliteli bir kadroya sahibiz" ifadesini kullandı