SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Okan Buruk Frankfurt önünde ilk yarı daha iyi oynadıklarını ifade etti

Okan Buruk: "Frankfurt maçının ilk yarısıyla bu maçın ikinci yarısı arasında dağlar kadar fark var. Orada daha iyi oynamamıza rağmen devreyi yenik kapatmıştık. Bu maçı kazanmak bizim için büyük moral oldu. Puan farkını 6’ya çıkardık. Şimdi Alanya, Liverpool ve Beşiktaş maçlarına hazırlanacağız."

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :23 Eylül 2025
Okan Buruk Frankfurt önünde ilk yarı daha iyi oynadıklarını ifade etti

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk 3-1'lik Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Maça çok iyi başlamadıklarını söyleyen Buruk, "Saha kenarından rakibi karşılama için müdahale ettim. İlk yarı rakip önde baskıyı denedi, daha çok topa sahip olabilirdik. Baskıları çözerek de attığımız goller oldu. Bizim için galibiyet çok önemliydi. Büyük moral kazandık" dedi.

6 PUANLIK FARK ÇOK ÖNEMLİ
Frankfurt maçının ilk yarısı ile bu maçın ilk yarısı arasında dağlar kadar fark olduğunu ifade eden Buruk, "Burada iyi oynamıyorken 2-0 önde bitirdik. Orada ise iyi oynadığımız halde devreyi 3-1 yenik kapatmıştık. Puan farkını 6'ya çıkarmamız çok önemli. Şimdi Alanyaspor, Liverpool ve Beşiktaş ile karşılaşacağız. Bu moralle bir sonraki maçta daha iyi oynayacağımızı düşünüyorum. İyi oyunculara ve kaliteli bir kadroya sahibiz" ifadesini kullandı

ASLAN'IN SERİSİ 14 OLDU
Galatasaray, Konyaspor'u 3-1 yenerek Süper Lig'de galibiyet serisini 14 maça çıkardı. En son geçen sezon 29 Mart'ta Beşiktaş'a karşı 2-1 kaybeden Sarı-Kırmızılılar o tarihten sonra oynadıkları 14 lig maçını da galibiyetle bitirmeyi başardı. Böylece çok önemli bir seriyi yakaladı.

ASLAN FİRESİZ YOLA DEVAM
Galatasaray ligin 6. haftası geride kalırken şu ana kadar oynadığı maçlarda puan kaybetmedi. Cimbom 6 maçta 18 puan alarak en yakın rakibine şimdiden 6 puan fark attı.

ASLAN 10 BÜYÜK LİGDE FİRESİZ 5 TAKIMDAN BİRİ
Bu sezon Süper Lig'de oynadığı 6 maçı da kazanan Galatasaray Avrupa'nın 10 büyük liginde puan kaybetmeyen 5 takımdan biri. Galatatasaray'la birlikte Portekiz ekibi Porto, İspanyol devi Real Madrid, İngiliz Liverpool ve Bayern Münih puan kaybetmedi.

ÇOK SEVİNEMEDİM ÇÜNKÜ ÜZGÜNDÜM
Aslan'ın yıldız isimlerinden Torreira attığı golün ardından fazla sevinmemesiyle ilgili olarak, "Hafta arasında Şampiyonlar Ligi'nden dolayı çok üzgündüm. İyi başlamıştık ama hesapta olmayan bir sonuç almıştık. Gol sevincinden sonra çok fazla duygu yaşamış olabilirim" dedi.


GALATASARAY TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜ
Galatasaray'ın genç stoperi Singo maçtan sonra Şampiyonlar Ligi'ndeki yenilgiyi telafi ettiklerini söyleyerek, "G.Saray Türkiye'nin en büyük kulübü. Daha önce burada ağabeylerim de oynadı. Onların tasviyelerini dinledim. Burada olmaktan çok mutluyum" ifadesini kullandı.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan Amerikan Fox News kanalına konuştu! Gazze’deki soykırımın faili Netanyahu’dur
CHP’de ihraç dalgası! Sesini çıkaran partiden atılıyor
Türk Telekom
Başkan Erdoğan BM kürsüsünde Gazze’nin sesi oldu! Vicdanı olan Gazze’ye sessiz kalamaz | Mikrofon sesi neden kesildi? İletişim Başkanlığı açıkladı
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda tarihi oturum! Fransa Cumhurbaşkanı Macron BM kürsüsünde ilan etti: Filistin’i tanıyoruz | Devlet Başkanı Abbas’dan video kaydı
CHP’li Bayrampaşa Belediyesi’nde yasak aşk skandalı! Eski başkan Mutlu’nun sevgilisinin hesabında milyonluk 5.5 hesap hareketi
Bakan Işıkhan merakla beklenen düzenleme için tarih verdi! 7200 gün müjdesi
Başkan Erdoğan Türk- Amerikan komitesi yemeğinde açıkladı: Trump ile kritik konuları görüşeceğiz
Dünya Filistin’i tanıyor! Soykırımcılar kaçıyor | Mutluluğun gözyaşlarına dönüştüğü anlar
Başkan Erdoğan’dan Türkevi’nde peş peşe kritik temaslar: Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Costa ve Kanada Başbakanı Carney ile görüştü
TAKVİM kongreyi yerinden izledi! Sadettin Saran ateşten gömleği giydi
Başkan Erdoğan’dan Türk Yatırım Konferansı’nda 100 milyar dolarlık ticaret hacmi mesajı! Dostum Trump ile müşterek hedefimiz olmayı sürdürüyor
Sergen Yalçın’dan şok sözler: Bundan sonra oynamayan gider
78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel davasında 2. celse! Otel Müdürü Yılmaz’dan kan donduran itiraf: Yangın alarmı çalıştırma talimatı vermedim
2025 Ballon d’Or sahibini buldu! Ödül Ousmane Dembele’nin
Suriye Cumhurbaşkanı Şara’dan SDG açıklaması: Anlaşmanın uygulanmasında gecikme var!
İslami değerleri hedef aldılar! Soğuk Savaş programında Hadis-i Şerif’le dalga geçtiler: Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz için gözaltı kararı
ABD Büyükelçisi Tom Barrack Gazze’de katliam yapan İsrail’i korudu Orta Doğu’da savaş çığırtkanlığı yaptı!
Galatasaray’da forvet bombası! Okan Buruk transferde o isimleri istedi
Başkan Erdoğan’a zaman ayarlı saldırı: CIA aparatı Michael Rubin sahneye çıktı!