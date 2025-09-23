SON DAKİKA
Dembele dünyanın en iyi futbolcusu oldu

2025 yılı için düzenlenen Ballon D’or ödül töreninde birinciliği PSG’de oynayan Dembele kazandı

Giriş Tarihi :23 Eylül 2025
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Ballon d'Or ödül töreni dün gerçekleşti. Ballon d'Or'u Paris Saint-Germain'in futbolcusu Ousmane Dembele kazandı. Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal Dembele'nin ardından ödülde ikinci sırada yer aldı. Lamine Yanal ayrıca yılın en iyi genç oyuncusu seçildi. Donnaruma yılın kalecisi, Gyökeres ise yılın en iyi forveti seçildi.

Paris'teki ödül töreninde Dembele yılın en iyi oyuncusu seçilmeyi başardı.

Altın top ödülünü alan Dembele büyük sevinç yaşadı. PSG'li oyuncu aldığı ödül sonrası duygusal anlar yaşadı.

KENAN YILDIZ 5'İNCİ SIRADA

2025 yılı için düzenlenen Ballon D'or ödül töreninde yılın en iyi genç oyuncusu için verilen Kopa Trophy'de Kenan Yıldız ödül sıralamasında 5. sırada yer bulabildi.

