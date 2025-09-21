Trabzonspor yine fire verdi... Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'ye yenilen Bordo- Mavililer konuk ettiği Gaziantep FK'yle 1-1 berabere kaldı. 26'da Ozan Tufan'ın kafayla aşırttığı topa arka direkte bulunan Onuachu dokunamadı. . 39'da Maxim'in ortasında Rodriques sol ayağıyla gelişine vurarak Gaziantep FK'yi 1-0 öne geçirdi. 70'de Onana'nın pasına hareketlenen Onuachu savunmadan ve Burak'tan sıyrılarak topu ağlara yolladı: 1-1. 85'te Augusto'nun vuruşunu kaleci Burak ayaklarıyla çeldi. Mücadele 1-1 sona erdi.

ONUACHU 3 GOLE ULAŞTI

Trabzonspor'un Nijeryalı golcüsü Onuachu dün bir kez daha fileleri sarstı. Böylece yıldız futbolcu ligde Kocaeli ve Samsun'dan sonra Gaziantep FK'ye de gol attı.



OZAN TUFAN'A BU KEZ FARKLI GÖREV

Geçen hafta Pina'nın eksikliğinde sağ bekte görev yapan Ozan Tufan, Gaziantep FK ile oynanan karşılaşmada Okay Yokuşlu'nun yokluğunda orta alanda forma giydi.