Boğaz’da büyük şölen! Zaferin adı Rossko Racer

Yelkende bu yıl 24. kez düzenlenen Bosphorus Cup'ta Timofey Zhbankov'un kaptanlığını yaptığı Rossko Racer JPK 1180, IRC genel klasman birincisi oldu. Ekip kupasını Ortaköy'de denizde teslim aldı. Bu yıl 55 tekne ve yaklaşık 650 yelkencinin katıldığı organizasyonda, misafir yelkenciler zorlu bir yarışta karşı karşıya geldi. Hiç motor kullanmayan ve rüzgar gücü ile hareket eden son teknoloji tekneler, 4 saat boyunca kıyasıya yarıştı.

