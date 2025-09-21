PODCAST CANLI YAYIN
Boğaz'da büyük şölen! Zaferin adı Rossko Racer

Yelkende bu yıl 24. kez düzenlenen Bosphorus Cup’ta Rossko Racer JPK 1180 genel klasman birincisi oldu. Yarışa 55 tekne ve 650 yelkenci katıldı

Giriş Tarihi :21 Eylül 2025
Yelkende bu yıl 24. kez düzenlenen Bosphorus Cup'ta Timofey Zhbankov'un kaptanlığını yaptığı Rossko Racer JPK 1180, IRC genel klasman birincisi oldu. Ekip kupasını Ortaköy'de denizde teslim aldı. Bu yıl 55 tekne ve yaklaşık 650 yelkencinin katıldığı organizasyonda, misafir yelkenciler zorlu bir yarışta karşı karşıya geldi. Hiç motor kullanmayan ve rüzgar gücü ile hareket eden son teknoloji tekneler, 4 saat boyunca kıyasıya yarıştı.

