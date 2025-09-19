Okan Buruk farklı mağlubiyetin sorumluluğunu üzerine aldı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk alınan farklı yenilgiden sonra büyük bir şok yaşadıklarını söyledi. Sarı-Kırmızılı teknik adam, "1-0'dan sonra inanılmaz rahat oynuyorduk. İkinci golü bulabilirdik. İtalyan hakem maç boyunca aleyhimize kararlar verdi. 3-1 önde girecekken soyunma odasına geride girdik. İkinci yarı oyunu erken bıraktık. Daha doğrusu kafa olarak maçı bıraktık. Bu sonuç benim sorumluluğumda. Teknik adamların neyi doğru, neyi yanlış yaptığını görebiliriz. Bunu tedavi edecek ve düzeltecek olan yine benim. Oynadığımız oyun skorla uyuşmadı" dedi