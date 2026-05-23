Parayı veren Alexander Sörloth'u alır! Fenerbahçe'ye bonservis müjdesi
Atletico Madrid’de Alexander Sörloth’un geleceği belirsizliğini koruyor. İsmi Fenerbahçe ile de anılan Norveçli golcü için İspanyol ekibinin 30 milyon euro bonservis beklentisi olduğu iddia edildi.
ATLETICO'NUN BEKLENTİSİ 30 MİLYON EURO
Ünlü gazeteci Matteo Moretto'nun haberine göre Atletico Madrid, Alexander Sörloth için 30 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor. İspanyol ekibinin, iki yıl daha sözleşmesi bulunan deneyimli golcü için gelecek teklifleri değerlendirebileceği ifade edildi.
AVRUPA'DAN İLGİ VAR
Norveçli forvete İngiltere Premier Lig ve Serie A'dan ilgi olduğu belirtildi. Haberde, Sörloth'un Everton seçeneğine ise sıcak bakmadığı aktarıldı.
FENERBAHÇE DETAYI
Sörloth'un adı son dönemde Fenerbahçe ile de anılıyor.
Sarı-lacivertlilerin yeni sezon öncesi santrfor transferi için birçok yıldız ismi değerlendirdiği, Norveçli oyuncunun da bu listedeki dikkat çeken adaylardan biri olduğu belirtiliyor.
ATLETICO 32 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ
Atletico Madrid, Sörloth'u 2024-2025 sezonu öncesinde Villarreal'den 32 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. İspanyol temsilcisinin oyuncu için zarar etmek istemediği ve bu nedenle 30 milyon euro seviyesinden pazarlık açtığı kaydedildi.
SEZON PERFORMANSI
Alexander Sörloth bu sezon Atletico Madrid formasıyla toplam 53 maça çıktı. Norveçli golcü, 2771 dakika sahada kalırken 20 gol ve 1 asistlik skor katkısı sağladı.