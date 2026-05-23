Parayı veren Alexander Sörloth'u alır! Fenerbahçe'ye bonservis müjdesi

Atletico Madrid'de Alexander Sörloth'un takımdan ayrılması gündeme gelebilir. İsmi Fenerbahçe ile de anılan Norveçli santrfor için transferde mali detaylar netleşmeye başladı.

Alexander Sörloth daha önce Trabzonspor'da da forma giydi ATLETICO'NUN BEKLENTİSİ 30 MİLYON EURO Ünlü gazeteci Matteo Moretto'nun haberine göre Atletico Madrid, Alexander Sörloth için 30 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor. İspanyol ekibinin, iki yıl daha sözleşmesi bulunan deneyimli golcü için gelecek teklifleri değerlendirebileceği ifade edildi.