MİT'ten sınır ötesi operasyon: Kırmızı bültenle aranan 10 DEAŞ'lı terörist yakalandı | İsim isim liste
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye İstihbarat Servisi ile nefes kesen bir koordinasyona imza atarak, sınır ötesinde saklanan ve Kırmızı Bülten ile aranan 10 DEAŞ'lı teröristi kıskıvrak yakalayıp Türkiye'ye getirdi. Emniyet'le ortak yürütülen sorgu trafiğinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı. Aralarında 109 kişinin hayatını kaybettiği Ankara Garı saldırısının failleriyle irtibatlı olan ve geçmişteki canlı bomba düzeneklerinde parmak izi bulunan Ömer Deniz Dündar ile örgütün sözde Türkiye sorumlularının da yer aldığı teröristler, DEAŞ'ın kanlı eylem talimatlarını ve aldıkları silahlı eğitimleri bir bir itiraf etti.
Hızlı Özet Göster
- Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonla Kırmızı Bülten ile aranan 10 DEAŞ mensubunu yakaladı.
- Yakalanan 10 kişiden 9'u tutuklanırken, 1 kişinin gözaltı süresi uzatıldı.
- MİT'in çalışmaları, Ankara Garı saldırısıyla bağlantılı bir teröristin de yakalandığını ortaya koydu.
- Yakalanan DEAŞ mensupları, örgütün iç yapısını ve faaliyetlerini itiraf etti.
- Operasyon, MİT ve Suriye İstihbarat Servisi'nin koordineli çalışması sonucu başarıyla tamamlandı.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), sınır ötesinde düzenlediği kritik bir operasyonla terör örgütü DEAŞ'a ağır bir darbe indirdi. Suriye İstihbarat Servisi ile koordineli şekilde yürütülen operasyon neticesinde, Kırmızı Bülten ile aranan 10 DEAŞ mensubu yakalanarak Türkiye'ye getirildi.
MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı'nın ortak yürüttüğü soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 1 zanlının gözaltı süresi uzatıldı.
ANKARA GARI SALDIRISIYLA BAĞLANTILI ÇIKTI
MİT'in istihbarat çalışmaları, Türkiye'den Suriye'ye geçerek terör örgütü DEAŞ saflarına katılan Türk kökenli unsurları deşifre etti. Örgüt bünyesinde aktif faaliyet yürüten bu şahısların, geçmiş dönemde Türkiye'de düzenlenen birçok terör eylemiyle illiyet bağı bulunduğu saptandı.
Yakalanan teröristlerden birinin, 109 vatandaşın hayatını kaybettiği Ankara Garı saldırısının failleriyle doğrudan bağlantılı olduğu belirlendi.
ADIM ADIM TAKİP VE KISKIVRAK YAKALAMA
Teröristlerin Suriye'deki gizlenme alanlarını tek tek tespit eden MİT, yerel istihbarat ağı üzerinden zanlıların hareketliliğini adım adım izledi. Sahadan gelen anlık istihbarat doğrultusunda düğmeye basan güvenlik güçleri, düzenledikleri operasyonla 10 teröristi kıskıvrak yakalayarak Türkiye'ye paketledi.
ÖRGÜTÜN İÇ YAPISINI İTİRAF ETTİLER
Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı'nda sorguya alınan DEAŞ mensupları, verdikleri ifadelerde örgütün karanlık faaliyetlerini gözler önüne serdi. Teröristler ifadelerinde;
DEAŞ tarafından verilen eylem talimatlarına,
Örgüt bünyesinde aldıkları silahlı ve dini eğitimlere,
DEAŞ adına gerçekleştirdikleri propaganda faaliyetlerine ilişkin hususları aktardı.
Soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.
İŞTE O 10 İSİM
DEAŞ'ın Türkiye'den Sorumlu İstihbarat sözde emiri Ali Bora; 2014'te DEAŞ'a katılmak amacıyla Suriye'ye geçti. DEAŞ içerisinde farklı birimlerde görev aldı. Pek çok çatışmaya katıldı. Faruk Ofisi (Türkiye Vilayeti) içerisinde görev aldı. Sözde Türkiye Vilayeti unsurlarınca TSK güçlerine yönelik düzenlenen 3 ayrı eylemin planlayıcıları arasında yer aldı.
2015'te 109 kişinin ölümüyle ve yüzlerce insanın yaralanması ile sonuçlanan Ankara Gar saldırısını düzenleyen DEAŞ'lı teröristlerle irtibatlı olan Ömer Deniz Dündar; 2014'te DEAŞ'a katılmak için Suriye tarafına geçti. DEAŞ içinde farklı birimlerde görev aldı. Pek çok çatışmaya katıldı. DEAŞ'ın Faruk Ofisi (Türkiye Vilayeti) içerisinde görev aldı. DEAŞ'ın 2015'te düzenlediği Ankara Garı saldırısı failleri ile bağlantılı olduğu tespit edildi. Ayrıca, terör örgütünün Türkiye'ye yönelik gerçekleştirdiği birçok saldırı ile de bağlantılı olduğu ortaya çıktı.
2017 yılında Türkiye'de olası eylemlerin önüne geçilmesi için düzenlenen operasyonlar sırasında yakalanan, intihar kemerli 2 saldırganın üzerlerinde yer alan bomba düzeneklerine yönelik yapılan parmak izi tespitinde Ömer Deniz Dündar'ın da parmak izine rastlandı.
Hüseyin Peri; 2014 yılında DEAŞ'a katılmak için Suriye'ye geçti. DEAŞ içerisinde sağlık birimde faaliyet yürüttü. 2015'te PYD/YPG unsurları tarafından yakalanarak cezaevinde kaldı. PYD/YPG ile DEAŞ arasında gerçekleştirilen esir takısında serbest bırakıldı. Serbest bırakılması sonrasında 2019'a kadar DEAŞ'ın sağlık biriminde faaliyetlerine devam etti.
Kadir Gözükara; DEAŞ'a bağlı faaliyet yürüten DOKUMACI Grubu lideri Mustafa Dokumacı'nın yönlendirmesi ile 2015'te DEAŞ'a katılmak amacıyla Suriye'ye geçti. Engelli olmasından dolayı DEAŞ içerinde silahlı faaliyetlerde bulunmadı ama Suriye'ye gelen DEAŞ unsurlarının lojistik ihtiyaçlarını karşılamada görev aldı. M. Dokumacı'nın yönlendirmesi ile 2021'e kadar medya faaliyetlerini yürüttü.
Abdullah Çobanoğlu; çatışma bölgelerinde faaliyet göstermek üzere 2016'da Suriye'ye geçti. Suriye alanında selefi/tekfiri görüşü benimseyen gruplar içerisinde silahlı olarak faaliyet gösterdi. Bulunduğu araca yönelik gerçekleştirilen EYP'li saldırıda bacağını kaybetti. 2020'de DEAŞ'a biat ederek Faruk Ofisine bağlı şekilde medya biriminde görev aldı.
Hakkı Yüksek; DEAŞ'a katılmak için 2016'da Suriye'ye geçiş yaptı. DEAŞ içerisinde silahlı olarak faaliyetlere ve çatışmalara katıldı. DEAŞ'ın kontrol sahasını kaybetmesi üzerine örgütün hücre yapılanması içerisinde faaliyetlerini sürdürdü. Bir dönem Faruk Ofisi (Türkiye Vilayeti) içerisinde faaliyetlerine devam etti. DOKUMACI Grubu lideri Mustafa Dokumacı'nın yardımcılığını yaptı, özel işlerini dahi yürüttü.
Kadir Demir; çatışma bölgelerinde faaliyet göstermek üzere 2016'te Şanlıurfa'dan Suriye'ye geçiş yaptı. İdlib ve mücaviri alanlarda selefi/tekfiri gruplar ile birlikte faaliyet gösterdi. 2017'de DEAŞ'a biat ederek Faruk Ofisi (Türkiye Vilayeti) içerisinde idari sorumlu olarak faaliyet gösterdi. Faruk Ofisi tarafından gerçekleştirilen eylemler ile bağlantılı olduğu tespit edildi.
Çekdar Yılmaz; DEAŞ'a katılmak amacıyla 2017'de Suriye'ye geçiş yaptı. DEAŞ içerisinde aldığı askeri eğitimler akabinde silahlı unsur olarak İdlib bölgesinde faaliyet gösterdi. 2018'de DEAŞ Faruk Ketibesi'ne katılarak medya biriminde faaliyetlerine devam etti.
Murat Özdemir; DEAŞ'a katılma amacıyla 2017'de Suriye'ye geçiş yaptı. İdlib bölgesinde DEAŞ içerisinde silahlı eylemlere katıldı. Örgütün kontrol sahasını kaybetmesi akabinde Faruk Ofisi (Türkiye Vilayeti) içerisinde faaliyetlerine devam etti. Ayrıca Esad Rejimine karşı DEAŞ bünyesinde faaliyet yürüttü.
İshak Günci; DEAŞ'a katılmak üzere 2017'de Suriye'ye geçiş yaptı. DEAŞ içerisinde silahlı unsur olarak çatışmalara katıldı. Faruk Ofisi içerinde görev aldı. Esad Rejimine karşı havan atışlarına katıldı. DEAŞ içindeki faaliyetlerini yakalanana kadar sürdürdü.