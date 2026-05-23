MİT'ten sınır ötesi operasyon: Kırmızı bültenle aranan 10 DEAŞ'lı terörist yakalandı | İsim isim liste

Soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.

ANKARA GARI SALDIRISIYLA BAĞLANTILI ÇIKTI MİT'in istihbarat çalışmaları, Türkiye'den Suriye'ye geçerek terör örgütü DEAŞ saflarına katılan Türk kökenli unsurları deşifre etti. Örgüt bünyesinde aktif faaliyet yürüten bu şahısların, geçmiş dönemde Türkiye'de düzenlenen birçok terör eylemiyle illiyet bağı bulunduğu saptandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), sınır ötesinde düzenlediği kritik bir operasyonla terör örgütü DEAŞ'a ağır bir darbe indirdi. Suriye İstihbarat Servisi ile koordineli şekilde yürütülen operasyon neticesinde, Kırmızı Bülten ile aranan 10 DEAŞ mensubu yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

İŞTE O 10 İSİM

DEAŞ'ın Türkiye'den Sorumlu İstihbarat sözde emiri Ali Bora; 2014'te DEAŞ'a katılmak amacıyla Suriye'ye geçti. DEAŞ içerisinde farklı birimlerde görev aldı. Pek çok çatışmaya katıldı. Faruk Ofisi (Türkiye Vilayeti) içerisinde görev aldı. Sözde Türkiye Vilayeti unsurlarınca TSK güçlerine yönelik düzenlenen 3 ayrı eylemin planlayıcıları arasında yer aldı.

2015'te 109 kişinin ölümüyle ve yüzlerce insanın yaralanması ile sonuçlanan Ankara Gar saldırısını düzenleyen DEAŞ'lı teröristlerle irtibatlı olan Ömer Deniz Dündar; 2014'te DEAŞ'a katılmak için Suriye tarafına geçti. DEAŞ içinde farklı birimlerde görev aldı. Pek çok çatışmaya katıldı. DEAŞ'ın Faruk Ofisi (Türkiye Vilayeti) içerisinde görev aldı. DEAŞ'ın 2015'te düzenlediği Ankara Garı saldırısı failleri ile bağlantılı olduğu tespit edildi. Ayrıca, terör örgütünün Türkiye'ye yönelik gerçekleştirdiği birçok saldırı ile de bağlantılı olduğu ortaya çıktı.

2017 yılında Türkiye'de olası eylemlerin önüne geçilmesi için düzenlenen operasyonlar sırasında yakalanan, intihar kemerli 2 saldırganın üzerlerinde yer alan bomba düzeneklerine yönelik yapılan parmak izi tespitinde Ömer Deniz Dündar'ın da parmak izine rastlandı.