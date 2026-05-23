ABD basını, Trump'ın Anma Günü tatilini Beyaz Saray'da geçireceğini ve ordunun olası saldırılar beklentisiyle bazı planlarını iptal ettiğini bildirdi.

Trump'ın danışmanı Dan Scavino, B-2 hayalet bombardıman uçaklarının görüldüğü bir video yayımladı, bu paylaşım geçmişte benzer bir saldırıdan önce yapılmıştı.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hükümetle ilgili koşullar nedeniyle oğlu Donald Trump Jr.'ın düğününe katılamayacağını belirtti.

Donald Trump, İran ile savaş konusunda üst düzey ulusal güvenlik ekibiyle bir toplantı düzenledi.

ABD ile İran arasında Pakistan aracılığıyla temaslar sürerken, Washington'daki hareketlilik ABD'nin İran'a saldırı hazırlığında olduğu iddialarını gündeme getirdi.

ABD'li yetkililer Donald Trump 'ın cuma sabahı İran ile savaş konusunda üst düzey ulusal güvenlik ekibiyle bir toplantı düzenlediğini söyledi. Kaynaklara göre diplomasi devam ederken bile Trump yönetimi İran'a karşı yeni bir askeri saldırıya hazırlanıyor.

OĞLUNUN DÜĞÜNÜNE BİLE KATILMIYOR

Trump sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda "hükümetle ilgili koşullar" dolayısıyla bu hafta sonu oğlu Donald Trump Jr.'ın düğününe katılamayacağını belirtti.

Trump’ın sağ kolundan gizemli paylaşım

B2 paylaşımı dikkat çekti Trump'ın uzun süredir yakın ekibinde yer alan danışmanı Dan Scavino, sosyal medya hesabından B-2 hayalet bombardıman uçaklarının görüldüğü dikkat çekici bir video yayımladı. Scavino'nun daha önce yaptığı benzer bir paylaşımın ardından ABD ile İsrail'in ertesi gün İran'a yönelik saldırı düzenlemiş olması, paylaşımın yeniden dikkat çekmesine neden oldu.



RESMİ TATİLİ BEYAZ SARAY'DA GEÇİRECEK

ABD basınının belirttiğine göre Trump Anma Günü (Memorial Day) resmi tatili sebebiyle hafta sonunu New Jersey'deki golf tesisinde geçirmeyi planlamıştı ancak bir son dakika kararıyla Beyaz Saray'a dönecek.

İran'la yürütülen müzakerelerin son durumu ve görüşmelerin çökmesi halinde ortaya çıkabilecek senaryoların masaya yatırıldığı toplantıya ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe ve Trump'ın Özel Kalemi Susie Wiles da katıldı. Yetkililer, İran ile yürütülen müzakere sürecinde ilerleme sağlanamaması halinde Trump'ın İran'a yönelik yeni saldırılar düzenleme seçeneğini değerlendireceğini öne sürdü.

Axios ve CBS News'in belirttiği kaynaklara göre ABD ordusu ve istihbaratının bazı üyeleri olası saldırılar beklentisiyle hafta sonu planlarını iptal etti.

Savunma ve istihbarat yetkilileri Orta Doğu'da konuşlanmış birliklerin bir kısmının görev yerlerinden ayrılmasıyla birlikte ABD'nin yurtdışındaki üsleri için geri çağırma listelerini güncellemeye başladı.

