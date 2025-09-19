PODCAST CANLI YAYIN
Mourinho Benfica ile imzaladı... Açıklamaları çıldırttı!

Şampiyonlar Ligi kabusu gerçek oldu! Fenerbahçe’yi eleyen Benfica, Jose Mourinho ile anlaştı... Sarı-Lacivertli taraftarlar bu duruma sosyal medyada isyan etti.

Jose Mourinho, Portekiz tarihindeki en yüksek maaşla Benfica ile anlaştı! Portekizli teknik adam, ülkesinin köklü kulübüyle Haziran 2027'ye kadar sözlü el sıkıştı. Anlaşmada resmi adımlar atıldı. Benfica yönetimi, Mourinho için iki yıllık bir sözleşme imzladı. Bu sürpriz hamle, özellikle Türkiye'de büyük yankı uyandırdı. Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyada adeta çıldırdı! Tepkilerin odağında ise geçtiğimiz aylarda yaşanan acı bir hatıra var: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Benfica'ya elenmesi. O dönem Fenerbahçe'nin başında olan Jose Mourinho, şimdi aynı kulübün başına geçti. Sarı-Lacivertli taraftarlar "Bizi eleyen takımın başına geçmesi etik mi?" yorumlarıyla Portekizli hocayı ve Benfica'yı sert şekilde eleştirdi.


Mou Benfica'nın başına geçti. Fener taraftarı bu duruma tepki gösterdi.

