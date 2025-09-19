Beşiktaş İzmir’de kayıp istemiyor

Beşiktaş, Süper Lig'e 2 galibiyet ve 3 beraberlikle başlayan Göztepe'nin konuğu olacak. Maç saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak. Gürsel Aksel Stadyumu'nda bugün oynanacak maçta hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak. Geçen hafta evinde Başakşehir'i yenen Siyah-Beyazlılar galibiyet serisine İzmir'de de devam etmek istiyor. Sergen Yalçın'ın öğrencilerinin ligde 6 puanı mevcut.



EKSİKLER CAN SIKIYOR

İzmir'de Göztepe ile kozlarını paylaşacak Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu... Zorlu mücadele öncesinde Siyah- Beyazlı ekipte yaşanan sakatlıklar teknik heyetin canını sıkıyor. Siyah-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, sakatlıkları bulunan Salih Uçan, Wilfred Ndidi ve genç Mustafa Hekimoğlu maçta yok.