Kupa coşkusu tam gaz devam: Bugün 3 maç A Spor’da!

Futbolseverler, kupa coşkusunu yine A Spor'da yaşayacak.
KUPADA GÜNÜN SONUÇLARI
Dersimspor-Şanlıurfa: 2-0, Muş-Mazıdağı: 5-0, Yeşilyurt-Adana 01 FK: 3-2, Amasya-1461 Trabzon: 0-1, Erbaa-Pazarspor: 2-0, Galata- Beykoz: 1-5, Karabük-Gebze: 1-0, Kütahya-Altınordu: 3-1, Silifke- K.Maraş İstiklal: 7-1, Soma-Çankaya: 1-3, K.Maraş-Karaman: 1-0, Çorluspor-Ayvalıkgücü: 2-1, Sinopspor-İnegölspor: 1-3, Kastamonu- Fatsa Bld: 4-5 (penaltılarla ), Kepez-Denizli İY: 4-2 (penaltılarla), Silivri-Beyoğlu Y.Çarşı 3-4 (penaltılarla), Sivas-Şiran Yıldız: 2-1 (Uzatmada), Elazığ-12 Bingöl: 2-3 (Uzatmada), 24 Erzincan-1926 Bulancak: 0-2, Balıkesir-Yalova: 1-2, Bornova 1877-Aliağa FK: 0-6, Karşıyaka- Bursa Yıldırım: 0-1, Menemen-Eskişehir Anadolu: 2-1, Niğde Bld-68 Aksaray: 3-1, Orduspor 1967-Sebat: 2-1. (Uzatmada)