Galatasaray Eintracht Frankfurt karşısında Osimhen’siz sahne alacak!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde bugün Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımına konuk olacak. Frankfurt Stadı'nda oynanacak maç saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşmada İtalyan hakem Marco Guida düdük çalacak.

Maç, TRT 1'den yayımlanacak. Ligde 5'te 5 yaparak iyi bir başlangıç gerçekleştiren Okan Buruk'un öğrencileri, güçlü rakibi E.Frankfurt karşısında puan veya puanlar alarak iyi gidişatını 'Devler Ligi'ne de taşımak istiyor.

Victor Osimhen, E.Frankfurt'a karşı forma giyemeyecek. Nijerya Milli Takımı'nın Ruanda ile oynadığı maçta sakatlanan Osimhen, ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle ligdeki Eyüpspor mücadelesinde forma giyemedi.