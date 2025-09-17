PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında Ağrı 4 golle turladı

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında Ağrı 1970, Batman Petrolspor’u 4-1 mağlup ederek adını 3. tura yazdırdı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :17 Eylül 2025
Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında Ağrı 4 golle turladı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında Ağrı 1970 Spor ile Batman Petrolspor karşı karşıya geldi. Vali Lütfü Yiğenoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadelede galip gelen taraf, 4-1'lik skorla ev sahibi takım oldu.

Ağrı 1970 Spor'un gollerini Mesih Kayabaş, Muhammet Furkan Kılıç, Kerem Yaşa ve Tayfun Çulha kaydetti. Batman Petrolspor'un tek golü ise Furkan Rüzgar'dan geldi. Günün diğer maçında Kahta 02 Spor Trendyol 1. Lig ekibi Adana Demirspor'u 2-1 mağlup etti. turu getiren golleri Hayri ve Ömer Akar kaydetti. Konuk takımın tek golü ise Salih'ten geldi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Başkan Erdoğan’ı hedef alan Netanyahu’ya sert tepki: Soykırım şebekesinin başkanının sözleri yok hükmündedir
CHP’de şaibe kavgası | Yolsuzluk çetesinin sözcüsü Halk TV Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı! Avukatı firari Cafer’i bombaladı: Peşindeyim müptezel
Borsa İstanbul
Piyanist Fazıl Say Batılı meslektaşlarına Gazze çağrısı: İnsan olun bu soykırımdır nokta
CHP’li Bayrampaşa Belediyesi yolsuzlukta flaş gelişme! 26 tutuklama | Aralarında Belediye Başkanı Hasan Mutlu da var
Netanyahu Kudüs’ün peşinde! BM Zirvesi öncesi Rubio’yu yanına aldı Başkan Erdoğan’ı hedef gösterdi
Türk Telekom
Başkan Erdoğan Avrupa Şampiyonası’nda ikinci olan 12 Dev Adam’ı kabul etti
Ankara kılıç gösterdi CIA’in kuduz köpeği havladı! Rubin Trump’tan Türkiye kısıtlama istedi... Başkan Erdoğan ve ailesine dil uzattı
Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal’dan mutlak butlan yorumu: Mahkeme kararı çıkarsa Kılıçdaroğlu’nun CHP’deki görevine dönmesi gerekir
Başkan Erdoğan’dan Katar dönüşü Terörsüz Türkiye açıklaması: Kurulan tuzakları bozduk ve bozacağız
Dışişleri Bakanlığı’na yeni yerleşke! Başkan Erdoğan temel atma törenine katılacak!
CHP’de gırtlak butlan! Önce partililer sonra fondaşlar birbirine girdi... Dedikoducular | Durumları üçüncü sayfa haberlerinden hallice
Libya’daki tarafları Ankara barıştırdı! Hafter Türkiye’ye gelecek mi? Başkan Erdoğan açıkladı
İsrail Gazze’de kara saldırısına başladı! Netanyahu’nun kalıcı işgal planı: Tanklar şehir merkezine girdi | Dışişleri: Soykırımın yeni aşaması
Başkan Erdoğan CHP’yi özetledi! İta amiri kulağına fısıldıyor Özgür Özel konuşuyor | 100 yıllık partiyi hırsızlık çetesinin fedaisi ettiler
ABD’de gündem bu araştırma: Kalıcı yaz saati 300 bin felç vakasını ve obeziteyi önleyebilir! Türkiye Berat Albayrak döneminde geçmişti
Başkan Erdoğan’dan 81 ilde sosyal konut müjdesi: Önümüzdeki ay detayları paylaşacağız | Deprem bölgesine ekstra kontenjan
Başkan Erdoğan’dan sokak çağrısı yapan FETÖ’cü hainlere sert tepki: Sokakları karıştırmak isteyene eyvallah etmeyiz
Arz-ı Mev’ud’a İslam Birliği tokadı! Ankara’nın Suriye’den Libya’ya KKTC’den Akdeniz’e felç edici hamleleri: İsrail’i Türkiye’nin gazabından ABD kurtaramaz