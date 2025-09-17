Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında Ağrı 4 golle turladı

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında Ağrı 1970 Spor ile Batman Petrolspor karşı karşıya geldi. Vali Lütfü Yiğenoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadelede galip gelen taraf, 4-1'lik skorla ev sahibi takım oldu.

Ağrı 1970 Spor'un gollerini Mesih Kayabaş, Muhammet Furkan Kılıç, Kerem Yaşa ve Tayfun Çulha kaydetti. Batman Petrolspor'un tek golü ise Furkan Rüzgar'dan geldi. Günün diğer maçında Kahta 02 Spor Trendyol 1. Lig ekibi Adana Demirspor'u 2-1 mağlup etti. turu getiren golleri Hayri ve Ömer Akar kaydetti. Konuk takımın tek golü ise Salih'ten geldi.