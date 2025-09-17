PODCAST CANLI YAYIN
Gözler onun üzerinde! Galatasaray'ın eleştirilen yıldızı Leroy Sane Frankfurt maçına hazırlanıyor

Şu ana kadar beklentilerin uzağında kalan yıldız futbolcu, Almanya deplasmanında çok iyi oynayıp takımını zafere taşımak istiyor. Sane ayrıca kendisini milli takıma almayan ve "Daha fazlasını ortaya koymalı" diyen Nagelsmann'a da cevap yollamayı hedefliyor.

Giriş Tarihi :17 Eylül 2025
Cimbom'un tüm dünyada ses getiren transferi Leroy Sane şu ana kadar beklentilerin uzağında kaldı. Son olarak Eyüpspor maçında eleştiri oklarının hedefinde kalan Alman yıldız için, "Süper Lig'e uygun değil. Galatasaray'da yapamayacak" bile denildi.

BURUK ÇOK GÜVENİYOR
Okan Buruk'un çok güvendiği Leroy Sane, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan Frankfurt maçına özel şekilde hazırlanıyor. Yıldız futbolcu öncelikle çok iyi bir performans göstererek takımına bu önemli deplasmanda 3 puan kazandırmak istiyor.

KADROYA ALMAMIŞTI
Ancak Sane'nin bir diğer hedefi de Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Julian Nagelsmann'a cevap vermek. Genç hoca son açıkladığı kadroda Sane'ye yer vermemiş ve "Sane artık Avrupa'nın en üst liglerinden biraz daha düşük bir ligde oynuyor. Orada daha fazlasını ortaya koyması gerekiyor. İngiltere, İspanya, Almanya, Fransa ya da İtalya'da oynamıyor, bu yüzden ondan belli rakamlar bekliyorum. Eğer bunları yaparsa, hâlâ bizim için bir aday olur" demişti.

"BEN BURADAYIM" DİYECEK
Sane, Frankfurt önünde iyi futbol oynayıp Nagelsmann'a, "Ben buradayım" demeyi de planlıyor.

Alman kanat oyuncusu Galatasaray formasıyla çıktığı 5 maçta 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi. 29 yaşındaki yıldız bu süreçte 423 dakika süre aldı.

