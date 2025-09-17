Beşiktaş’ta Rafa Silva krizi! Sergen Yalçın memnun değil

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Rafa Silva ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın 32 yaşındaki futbolcunun performansından memnun olmadığı öğrenildi. Deneyimli hocanın Portekizli futbolcunun özellikle savunmaya katkı yapmadığını düşündüğü öğrenildi. Yalçın'ın 2 maçlık performansından hoşnut olmadığı yıldız futbolcunun Körfez kulüpleri tarafından da yakından takip edildiği öğrenildi. Birkaç takımın deneyimli oyuncunun menajeriyle temasa geçip sözleşme şartları hakkında bilgi aldığı da gelen haberler arasında. Beşiktaş'ın ocak ayında Körfez'den gelebilecek iyi bir teklif karşısında Rafa ile yolları ayırabileceği de gelen haberler arasında. Tecrübeli oyuncunun Siyah-Beyazlılar ile olan kontratı 2027 yılında sona erecek.

